Shirley Arica terminó con su pareja tras irse de juerga mientras estaba internada: "Eso detonó la relación"

Hace unas semanas, Shirley Arica reveló que se encontraba hospitalizada por cálculos renales que la llevó a estar varios días en el hospital. Ahora, reveló que en aquel entonces terminó con su pareja porque se fue de fiesta mientras ella la pasaba delicada de salud.

Está soltera otra vez

En su programa "Shirley Arica in the house", Shirley Arica decidió contar por qué estuvo internada durante varios días. En aquel entonces, la joven se encontraba en una reciente relación amorosa, pero terminó en medio de su recuperación y explica la razón de ello.

"En realidad, eso fue lo que detonó la relación. Él es una persona que trabaja de noche y siempre ha estado ligado al mundo de las discotecas. Incluso, tiene un bar y, obviamente, entiendo su trabajo. Cuando pasó esto, él estuvo conmigo, y no voy a decir que no; estuvo cerca de toda la semana, de lunes a viernes, pero llegó viernes y 'patitas para que te quiero', ¿Me entiendes?", expresó.

Es así como la 'chica realidad' afirmó que esta decisión que tomó su entonces pareja la llevó a plantearse realmente si valdría seguir como su novio. Afirmó que durante esos días tenía que estar tranquila y el estrés causado por él le causaba muchos problemas en su salud, dando así por terminada en su relación.

"Yo analicé las cosas y las puse en una balanza (...) Yo necesito tranquilidad y tú no me estás dando tranquilidad. Yo me alteraba y me dolía. Tenía un catéter y eso lo tenía infectado. No lo podían retirar hasta neutralizarme la infección. Yo renegué con él y esa h*** se me subió. Dije: 'No puedo estar así. En lugar de estar tranquila, estoy peor", aclaró.

Sobre su salud

Shirley relató que ya había sentido molestias desde su participación en el reality "Tierra Brava". Sin embargo, el público nunca supo la gravedad del tema porque su salida a la clínica fue manejada con discreción.

"Ya me operaron de cálculos renales. Tenía una dolencia acá desde 'Tierra Brava', que yo caminaba y me una vez tuve un cuadro, una crisis que me llevaron a la clínica, pero la gente de afuera, el público nunca supo nada. Entonces maquillaron mi salida a la clínica", confesó.

De esta manera, Shirley Arica afirma que está soltera nuevamente porque su última pareja se fue de juerga cuando ella se encontraba hospitalizada, algo que detonó en el término de la relación amorosa.