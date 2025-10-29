Korina Rivadeneira sorprende al revelar complicado problema de salud: "Hace cinco meses empezó esta tortura"

Korina Rivadeneira atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida. Con lágrimas en los ojos y una voz cargada de emoción, la actriz venezolana abrió su corazón y reveló que hace cinco meses fue diagnosticada con alopecia por estrés emocional, un problema que le provocó una pérdida masiva de cabello y un profundo desgaste mental.

Korina Rivadeneira enfrenta dura etapa personal

La esposa de Mario Hart decidió compartir su historia con sus seguidores a través de un video en Instagram, donde narró cómo el exceso de trabajo, la falta de descanso y la presión constante afectaron gravemente su salud física y emocional.

"Hace cinco meses empezó esta tortura. No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma. Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban", confesó la también modelo.

Además, Korina contó que, al principio, pensó que la caída de su cabello sería algo temporal, pero con el paso de las semanas la situación se agravó.

"El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos", recordó con evidente angustia.

El miedo a quedarse calva la llevó finalmente a buscar ayuda médica. Tras una serie de exámenes, un especialista le confirmó que la causa de su problema era el estrés emocional acumulado.

"Me dijo que el pelo se me iba a caer por unos meses de forma agresiva y es así como funciona eso", contó.

La actriz comparte el tratamiento que la ayudó a recuperarse

Pese al impacto del diagnóstico, Korina decidió no rendirse. Se sometió a un tratamiento intensivo que combinó terapias capilares, vitaminas, proteínas y mesoterapia para fortalecer su cuero cabelludo. Con el paso de los meses, comenzó a notar los resultados y también aprendió a cuidar su bienestar emocional.

"Ya no se me cae el pelo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, emociones y pedir ayuda cuando lo necesito", expresó agradecida con su equipo médico y con su familia por el apoyo constante.

La exintegrante de 'Esto es guerra' reconoció que su proceso de recuperación no solo fue físico, sino también mental. Korina admitió que su ritmo de vida y la autoexigencia fueron los principales detonantes de su enfermedad, lo que la llevó a replantear sus prioridades.

"No puede ser que me haya cerrado, bloqueado. Cuando estoy con mis hijos, los disfruto y me hacen feliz; cuando no, es como que me cierro, y eso no está bien", reflexionó. Para agregar: "Estoy aprendiendo a pedir ayuda y a escuchar lo que mi cuerpo me quiere decir. No hay que esperar a que el cuerpo grite para reaccionar", concluyó la artista, dejando un mensaje de fortaleza y esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.

Hoy, más serena, Korina Rivadeneira decidió convertir su experiencia en una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de la salud emocional. Su testimonio se ha llenado de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes aplauden su valentía al mostrarse vulnerable.