Magaly Medina responde a las críticas tras su cirugía facial: "Estoy muy hinchada aún"

En los últimos días, Magaly estuvo en medio de la polémica luego de que se viralizara su rostro aún inflado tras la cirugía en Argentina. La 'urraca' salió a defenderse en las redes sociales.

Magaly responde a críticas sobre su rostro

A través de sus redes, muchos usuarios han decidido críticas el rostro de Magaly Medina, encima que la comparan con otra artista. La conductora de Tv salió a defenderse tras varias críticas.

"Pensé que eras la tesorito Laura León jajaja quedaste igualita a ella", le pregunta, y ella responde: "Estoy muy hinchada aún, ni siquiera me han quitado los puntos"

En otro comentario, mencionan que no siempre se puede convencer a todo el mundo tras algún cambio físico en su vida. Una usuaria salió en su apoyo y la conductora de Tv menciona que le gusta compartir cada proceso porque quiere dar a conocer la seriedad de buscar un buen profesional.

"No se puede complacer a todo el mundo. A mí me provoca contarlo para que sepan que no es una operación fácil y hay que investigar muy bien con quien te lo haces", le menciona y Magaly agrega: "Me gusta compartir lo bueno para que cuando decidan hacerse una operación busquen profesionales serios"

Incluso, Magaly Medina comenta que normalmente tras una cirugía suele haber hinchazón y espera que todo marche bien como lo ha estado pasando hasta ahora

"Mucha boca, la verdad no lo necesitas porque con los controles que te haces estabas regia, vamos a ver el resultado final, suerte", le desea lo mejor una fan y la 'urraca' responde: "Estoy hinchada aún y eso que comparada con otras personas, no he quedado como un pez globo"

Respuestas de Magaly Medina

Recuperándose

Mientras Magaly Medina continúa recuperándose en Argentina, su estado de salud también fue tema de conversación luego de que su amiga y médica, Joana Bernedo, brindara detalles sobre cómo atravesó las primeras horas posteriores a la cirugía. Este miércoles 7 de enero, la doctora utilizó sus historias de Instagram para informar sobre la evolución de la conductora.

"Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida", señaló Bernedo.

De esta manera, Magaly Medina no hace caso a las críticas y menciona que para ver bien los resultados aún falta que baje el hinchazón de la cirugía facial que se realizó.