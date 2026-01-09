Jorge Benavides sorprende al parodiar cirugía estética de Magaly Medina: "Cuando me recupere comienzo"

Magaly Medina volvió a acaparar la atención mediática luego de someterse a un lifting facial en Argentina, procedimiento que la llevó a pasar por una noche complicada. A pocos días de la cirugía, la presentadora reapareció en redes sociales para mostrar los primeros resultados de la intervención, evidenciando un cambio notable en su rostro que provocó una reacción de Jorge Benavides.

JB parodia la cirugía de Magaly y genera risas en redes

La intervención estética de la conductora no pasó desapercibida en el mundo del entretenimiento. El comediante e imitador Jorge Benavides, popular por sus personajes en televisión, decidió parodiar la operación de Magaly a través de su conocido personaje 'Mascaly'. En un video publicado en Instagram, JB anunció el regreso de su personaje mientras hacía referencia a la cirugía.

"Cuando me recupere de mi cirugía comienzo. Felizmente mis labios se ven bien naturales, no se nota nada. Nos vemos pronto", escribió Benavides, generando una oleada de comentarios y risas entre los usuarios de redes sociales.

Muchos de los usuarios no tardaron en reaccionar y rápidamente la redes sociales se llenaron de comentarios como:

"Se parece a Jessica Newton", "Ni freezer tuvo tantas transformaciones", "Buena JB" y "Tu mejor parodia Mascaly". La parodia demostró cómo la cirugía de Medina se convirtió en tema de conversación no solo por su impacto personal, sino también por su repercusión en la cultura popular.

Amiga de Magaly Medina revela cómo evoluciona su salud

Mientras Magaly Medina continúa recuperándose en Argentina, su estado de salud también fue tema de conversación luego de que su amiga y médica, Joana Bernedo, brindara detalles sobre cómo atravesó las primeras horas posteriores a la cirugía. Este miércoles 7 de enero, la doctora utilizó sus historias de Instagram para informar sobre la evolución de la conductora.

"Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida", señaló Bernedo, generando tranquilidad entre los seguidores de la presentadora.

Según explicó, la recuperación de Magaly se viene dando de manera progresiva y bajo estricta supervisión médica. Por ahora, no se ha definido cuánto tiempo más permanecerá en Argentina, ya que todo dependerá de su evolución en los próximos días.

"Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", agregó la doctora, dejando en claro que el tratamiento continúa y que la prioridad es garantizar una recuperación adecuada.

Con humor y transparencia, Magaly Medina mantiene a su público al tanto de su intervención estética. Entre bromas y mensajes de su médica, la conductora demuestra que la recuperación avanza favorablemente, mientras los seguidores siguen atentos a los resultados de su lifting facial.