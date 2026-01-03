Magaly Medina se someterá a una cirugía estética en Argentina: "Mi primera lifting facial"

La artista Magaly Medina es una de las conductoras de televisión más vistas en el Perú, que continúa muchos años al aire ocupando los primeros lugares de rating.

Se realizará cirugía estética

A través de sus redes sociales, Magaly Medina decidió compartir un vídeo de su viaje a Argentina en sus vacaciones. La periodista terminó revelando que ha decidió realizarse un retoque en su rostro. Es así como contó que sería la primera vez que se realizará un lifting facial.

Así mismo, la conductoras de televisión también contó que para llegar hasta Argentina, investigo mucho a la doctora y tuvo sus citas de manera virtual, pero ahora será revisada presencial y contará cada paso de su retoque estético.

"Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética Dra. Joana Bernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos. Estén atentas a la segunda parte porque les contaré TODO. Hoy tengo mi primera cita personal presencial porque la anterior fue hecha vía online", expresó.

Sobre Magaly Medina

Magaly Medina se ha sometido a diversos procedimientos estéticos a lo largo de los años, incluyendo tratamientos con láser y, recientemente, un lifting facial. La presentadora ha desmentido rumores de múltiples cirugías faciales previas, aclarando que solo se había intervenido la nariz y las orejas con anterioridad

A lo largo de los años, la conductora de televisión mantiene una estricta rutina diaria de cuidado de la piel y ha promocionado productos dermatológicos para combatir los signos del envejecimiento. Además, de siempre mantenerse ejercitada debidamente para seguir en forma.

En su carrera profesional, ha mantenido programada de espectáculos que siempre logra posicionarse en los primeros lugares de rating. Así mismo, ha recibido premios nacionales como internacionales, logrando ser una de las figuras más icónicas de la televisión peruana.

Aunque si propia carrera también la ha llevado a enfrentarse algunos problemas legales a causa de su trabajo, terminando en la cárcel en una ocasión. Aún así, ella se mantiene fuerte con su trabajo y sigue trabajando con sus 'urracos' revelando los ampays de muchos artistas de la farándula.

De esta manera, Magaly Medina se ha convertido en una figura icónica de la televisión peruana que actualmente está en un merecido descanso. A través de sus redes, ha revelado que se realizará un retoque estético por primera vez en su rostro llamado lifting facial que se hará en Argentina.