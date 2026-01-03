Korina Rivadeneira se pronuncia tras la captura de Nicolás Maduro: "¡Qué caigan todos por favor!"

En la madrugada del 3 de enero, Donald Trump confirmó que ha capturado a Nicolás Maduro tras un gran ataque en Venezuela. Por medio de sus redes, la venezolana Korina Rivadeneira que reside en Perú, se pronunció.

Korina Rovadeneira rompe su silencio

La artista Korina Rivadeneira reside en Perú desde hace muchos años, y ha estado atenta al desarrollo político de su país Venezuela. Ahora, que Nicolás Maduro fue capturado hace unas horas por Estados Unidos junto a su esposa, la venezolana ha decidido pronunciarse mostrando todo su apoyo.

"Es el inicio del fin cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron... ¡Que caigan todos por favor que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz!. Vamos", expresó en sus redes.

Así mismo, la exchica reality también decidió compartir un mensaje donde apoya que Estados Unidos haya intervenido en su país para la captura del líder chavista.

"Estados Unidos no está atacando Venezuela. Estados Unidos está atacando el cártel terrorista más grande de la historia que tiene secuestrado desde hace 25 años un país llamado Venezuela", dice el mensaje.

Redes de la venezolana Korina Rivadeneira

Captura de Nicolás Maduro

Miles de venezolanos fueron testigos de bombardeos que se realizaron en horas de la madrugada en Caracas. Después de varios días, donde el ejército de Estados Unidos estaban en las costas de Venezuela, decidieron actuar tras la orden de Donald Trump.

Tras los ataques que inició aproximadamente a las 2 de la madrugada del 3 de enero, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que han capturado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esto fue informado por medio de su red social.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán más detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", expresó en red social.

Según se ha informado, el líder del régimen chavista fue trasladado fuera de Venezuela por las fuerzas militares estadounidense. Así mismo, revelaron que darán mayor información sobre esta captura en una conferencia de prensa.

De esta manera, Nicolás Maduro ha sido capturado por Estados Unidos tras un ataque en Caracas, Venezuela. Ante esto, la venezolana Korina Rivadeneira decidió mostrar su apoyo al pueblo venezolano y pidiendo que se capturen a todo el régimen chavista.