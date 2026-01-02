Rossy War encontró comprometedores chats de su esposo Tito Mauri con otras: "Le hice la guerra"

La artista Rossy War es una cantante que se ha ganado el cariño del público por sus grandes éxitos musicales. Cuenta con una trayectoria musical intachable, pero ahora reveló el problema que pasó con su esposo Tito Mauri.

¿Esposo de Rossy War fue infiel?

En una conversación con 'Café con la Chevez', Rossy War estuvo contando cómo conoció por primera vez a su esposo Tito Mauri y como tiempo después, empezaron a salir. Luego, la artista reveló un episodio que la llenó mucho de celos y que sintió un puñal en el corazón.

"Por ahí muchas jovencitas se la dan a conocer y que ayúdame en eso, ayúdame en lo otro y como Tito Mauri era conocido, pues le mandaban muchas fotitos. Ayúdame, que esto por favor, ayúdame a tener más seguidores y él, muy bonito mi esposito, sí, a ver un videíto, a ver mándame tus fotitos y la otra mandando sus fotos, posando con sus ropitas diminutas", expresó la artista.

Es así como la cantante reveló que encontró una conversación comprometedora porque pensó que su esposo se habría enamorado de otra, causando un gran alboroto en su relación amorosa.

"Y en una de esas lo encontré conversando y todavía él había puesto sí, ese está bien bonito mi amor, que no sé qué. ¿Mi amor? Vi la palabra amor, mi amor o bebé, algo así, me encendí todita y di el grito al cielo. Dije se enamoró de otra, me derrumbé como que era para mí el fin del mundo en mi relación y me puse a llorar. Le hice la guerra", dijo.

Se inspiraron para un nuevo tema

Entonces, la artista revela que su esposo no habría sido infiel a la cantante, ni estaría interesado en otra. Aunque, afirmó que productor de todo el problema, Tito Mauri terminó creando un nuevo éxito.

"Yo le dije sí, yo le hablaba, yo le decía, tú sabes lo que yo he sentido, una puñalada en el corazón, tú sabes lo que yo he sentido. Y después me puse a escribir yo también, hoy he sentido una puñalada en el corazón, porque encontré tu conversación con otra mujer en el WhatsApp, tú le decías palabras de amor que solo son mías y él agarra esa letra y me dice mi amor esta letra está bonita para una canción. Todavía bien payaso...", señaló.

De esta manera, Rossy War reveló que encontró conversaciones con otras personas donde su esposo Tito Mauri utilizaba la palabra 'amor' o 'bebé', pero que todo terminaron arreglándolo.