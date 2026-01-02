'La Mackyna' afirma que denunciará a Cueva por agresión verbal: "Me han llamado como 10 veces"

Hace unos días, Mack Songhurst conocido como 'La Mackyna' reveló la llamada que tuvo con Christian Cueva donde le amenazaba a él y a su familia. Ahora, el artista señala que ha estado recibiendo muchas llamadas y decidió que procederá con una denuncia contra el 'Aladino'.

'La Mackyna' denunciará a Christian Cueva

En una entrevista con 'El Trome', Mack Songhurst reveló que a raíz de la llamada amenazante que recibió de Christian Cueva, ha tenido que estado recibiendo varias llamadas insistentes. Por ello, decidió tomar acciones legales contra el pelotero y lo denunciará por agresión verbal, amenazas y acoso.

"Tengo que poner una denuncia por agresión verbal, otra por amenaza y otra por acoso, porque el muchacho no tiene nada que hacer y me ha estado llamado como 10 veces (...) no lo conozco, no me interesa conocerlo. Él mismo dice que no me conoce ni en pelea de perros y me llama a parchar", dijo.

'La Mackyna' señaló que cuenta todas las amenazas que ha recibido lo tiene registrado como prueba para presentarlo junto a su denuncia. Señala que en ningún momento se expresó mal del pelotero o de Pamela Franco.

"Tengo toda la conversación grabada, las fotos, todo, y por eso he presentado la denuncia. Yo no me he expresado mal de su pareja o de él. Todo lo que hace está en redes, entonces no sé por qué se indigna cuando hablo de él, porque entonces tendría que llamar a todos los que hablan de él indirectamente, a Magaly, a Peluchín", señaló.

Se defiende

En ese sentido, Mack agrega que es Christian Cueva quien hace un 'circo' con su vida y los perjudicados vendrían ser sus menores hijos. Así mismo, niega que haya puesto adjetivos calificativos hacia la cantante de cumbia.

"Mi comentario fue que como expareja de Pamela López, no debería hacer un circo de su vida porque los perjudicados son sus hijos. No he mencionado a Pamela Franco ni he puesto calificativos. Él solito se vende con las cosas que hace. Si soy un personaje público, uno se comporta a la altura. Llamando a amenazarme. Yo quiero mi tranquilidad y tener seguridad", dijo.

De esta manera, 'La Mackyna' sale a defender señalando que tras las amenazas que viene recibiendo y el acoso desde que Christian Cueva le dijo la fuerte advertencia. Por ello, afirma que procederá de manera legal con una denuncia para mantenerse con resguardo.