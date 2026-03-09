Pamela Franco cansada que le pregunten por los anillos de compromiso de Cueva: "Seria tonta recibirlos"

A través de las redes, Christian Cueva compartió unos anillos de compromiso para pareja y se creía que eran para Pamela Franco, su actual pareja. Aunque en varias ocasiones ya lo ha negado, la cantante responde con todo tras seguir siendo cuestionada por supuestamente comprometerse con el pelotero.

Pamela Franco responde de los anillos de compromiso

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue entrevistada a final de un concierto sobre los anillos que Christian Cueva compartió en redes sociales. Ante esto, vuelve a dejar en claro que no está comprometida con el 'Aladino' y no ha recibido ningún anillo, pero que ni aceptaría hasta que esté divorciado legalmente.

"No he recibido ningún anillo de compromiso, seria tonta y por no decir otra cosa de mi parte, recibir unos anillos de compromiso cuando ni siquiera se divorcia. Pongamos las cosas en su sitio, para la tranquilidad de algunas personas, no hay pedida de mano, no hay anillos, así que todos tranquilos, puedan ser felices y contentos", expresó la artista.

Afirma estar luchando en mejorar

Durante otro momento en la entrevista, la joven cantante afirma que está en proceso de mejorar como persona y mujer, buscando salir adelante en su carrera musical y en otros aspectos de su vida.

"Soy una mujer en proceso luchando con sus miedos, con sus fracasos, con sus errores, queriendo salir adelante y bueno, eso es el camino. Primero querer, primero reconocer cosas, luego seguir luchando porque en la vida es parte de caer, levantarse, es así", agregó.

¿Sobre hijos con Christian Cueva?

Como anteriormente, Pamela Franco ha hablado que le gustaría tener más hijos, pero en una situación más estable, fue consultada nuevamente sobre esta idea ya que parecía estar incómoda sobre el tema de matrimonio con el pelotero. Ante este cuestionamiento, la artista fue más flexible y señaló que sí tiene pensado en tener más hijos, pero que quiere dos más.

"Si tengo (pensado), tengo dos de una", agregó la joven artista de cumbia en la entrevista luciendo muy emocionada por la idea, que sería en un futuro planificado.

De esta manera, Pamela Franco ha revelado que hasta el momento no tiene pensado en comprometerse con Christian Cueva mientras siga casado con Pamela López. Además, niega haber recibido alguna pedida de mano y señala que prefiere que todo se mantenga en calma. Reafirma que cuando se haga realidad lo contará y por el momento, sigue continuando su vida trabajando duro.