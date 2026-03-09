Nicola Porcella sufre lesión a días de enfrentarse con Aldo de Nigris: ¿Se cancela la pelea de box?

A pocos días de su esperada pelea de box en México, Nicola Porcella generó preocupación entre sus fans. El exchico reality confesó que sufrió una lesión mientras entrenaba para su enfrentamiento contra Aldo de Nigris, programado para el próximo 15 de marzo en el evento Ring Royal.

Nicola Porcella se lesiona antes de enfrentarse a Aldo de Nigris

El exchico reality Nicola Porcella encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que sufrió una lesión en las costillas mientras entrenaba para su esperada pelea de box contra Aldo de Nigris. El combate está programado para el domingo 15 de marzo en el evento Ring Royale, en México.

La noticia sorprendió a muchos fans, ya que faltan pocos días para el enfrentamiento. Sin embargo, el propio Nicola decidió contar lo ocurrido a través de sus redes sociales y explicó que el golpe ocurrió durante una sesión de entrenamiento.

"Haciendo sparring me lesioné las costillas. Así que anda acá en la clínica para recuperarme para el domingo 15 que es la pelea así que estamos dándole con todo para la recuperación. Lo malo es que no puedo entrenar", contó el influencer.

Luego del dolor que sentía en el pecho, Nicola tuvo que acudir al Hospital San Ángel Inn Sur, en México, para someterse a algunos exámenes médicos. En redes sociales también se difundió parte del documento médico donde se explica la razón de su atención.

"Hospital San Ángel Inn Sur. Nombre: Porchella Solimano Nicola Emiliano. Estudio, radiografía tórax óseo AP. Motivo de envío, contusión de tórax", se lee en el informe.

Desde la clínica, el también actor compartió algunos momentos con sus seguidores y reconoció que el entrenamiento de box no es nada fácil. Durante su visita a la clínica, Nicola estuvo acompañado por su amigo Rafael Cardozo, quien no perdió la oportunidad de bromear sobre lo ocurrido. Entre risas, el brasileño lanzó un comentario que llamó la atención de los seguidores del exchico reality.

"Esto de ser boxeador no es lo mismo", comentó Nicola mientras se encontraba recuperándose. "Te dije que no te metas en lo que no sabes hacer", dijo Rafael.

Nicola responde a quienes dudan de él

Después de que algunos usuarios empezaran a especular que Nicola podría cancelar la pelea, el influencer decidió pronunciarse para aclarar la situación. En una transmisión en vivo explicó que la lesión no es una fractura, pero sí un desgarro que le está causando bastante dolor.

"Ayer fui a entrenar de nuevo y no podía, no puedo hacer este movimiento. No tengo la costilla rota. Es un desgarro. Mañana tengo que ir de nuevo. No voy a cancelar la pelea de mi loco", aseguró.

Pero eso no fue todo. Nicola también respondió a través de un comunicado a quienes creen que podría usar la lesión como excusa.

"No iba a decir nada, pero hablan y hablan sin saber. ¿Qué cosa? Este es mi diagnóstico: Me desgarré haciendo sparring, entrenando como lo venía haciendo todos los días. Nunca me excusé de nada", expresó.

Nicola dejó claro que su intención es cumplir con el combate y no bajar los brazos a pesar del dolor. El exchico reality recordó todo el esfuerzo que ha hecho para construir su carrera en México y aseguró que no piensa retroceder ahora. Finalmente, Nicola cerró su mensaje con una frase que refleja su determinación.

"Porque acepté la pelea a pesar de tener mucho trabajo y de todo lo que implicaba. Pero en mis planes no estaba a lesionarme. Que quede claro. Voy a pelear igual. No me voy a bajar por nada y voy a dar el 100%. No tuve miedo de empezar de cero en un país que no era el mío. ¿Creen que voy a tener miedo de subirme a un ring?"", afirmó.

En conclusión, Nicola Porcella sufrió una lesión a pocos días de su pelea contra Aldo de Nigris, pero aseguró que no piensa cancelar el combate. El exchico reality continúa con su recuperación y mantiene firme su intención de subir al ring el próximo 15 de marzo.