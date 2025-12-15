Rafael Cardozo reacciona a viaje de Cachaza con su novio y sus 'suegros': "No lo he hecho nunca"

Rafael Cardozo no se quedó callado al ver las imágenes del romántico viaje que su exnovia Carol Reali, más conocida como Cachaza, realizó con su pareja André Bancoff y los padres de él. El brasileño, que estuvo de invitado en "América Hoy", dio su sincera opinión sobre el paseo familiar por Cusco y sorprendió con una inesperada confesión.

Rafael Cardozo sobre viaje de Cachaza con André Bancoff y 'suegros'

El exchico reality Rafael Cardozo no evitó pronunciarse tras ver las imágenes del romántico viaje de su exnovia Carol Reali, más conocida como Cachaza, junto a su pareja André Bancoff y sus 'suegros'. Desde el set de "América Hoy", el brasileño habló con sinceridad sobre el tema y dejó una frase que no pasó desapercibida.

Durante el programa, los conductores mostraron una nota donde se veía a Cachaza disfrutando de su visita a Machu Picchu con su nuevo amor y la familia de él. Rafael, quien estaba como invitado, observó atentamente el informe y no dudó en opinar.

"Si tú me hablas del viaje, primero por ser Machu Picchu, alucinante, por estar con su pareja, por estar con los 'suegros'. Yo creo que es un viaje perfecto. Que yo no lo he hecho nunca", dijo.

El comentario causó revuelo en el set, y Edson Dávila le preguntó sorprendido al respecto. A lo que Rafael, sin perder la calma, respondió con naturalidad.

"¿En 11 años no lo hiciste?", mencionó Edson. "No, a Machu Picchu no he ido", afirmó Rafael, dejando a todos en silencio por unos segundos.

Mientras el público y los conductores reaccionaban al comentario, Janet Barboza salió a defender, a su manera, al modelo brasileño. La 'Retoquitos' recordó los gestos que tuvo Rafael con su expareja durante su relación.

"Oigan, pero no seamos mezquinos con Rafael Cardozo. Le regaló dos terrenos. Yo también preferiría los terrenos a que me den un viaje", dijo entre risas.

Mientras Janet hablaba, Rafael levantó una ceja y miró a la cámara. Sin duda, el comentario de la conductora lo dejó sin palabras.

Cachaza viaja feliz con su novio y sus 'suegros'

Por su parte, Carol Reali parece estar viviendo una de las etapas más felices de su vida. La brasileña viajó a Cusco junto a su prometido André Bancoff y sus padres, quienes quedaron encantados con las maravillas del Perú. A través de sus redes sociales, Cachaza compartió fotos y videos de su recorrido por Machu Picchu y no dudó en expresar su emoción.

"Tan maravilloso, Machu Picchu", escribió en una de sus historias de Instagram, donde aparecía la imagen de la maravilla del mundo.

En otro clip, mostró cómo disfrutaron de la gastronomía cusqueña y hasta se animaron a bailar al ritmo de música brasileña durante el viaje en tren. Cachaza cerró su viaje agradecida y con una gran sonrisa.

"Qué linda experiencia", comentó emocionada la exchica reality. "Bueno, y se acabó un viaje más. Ahorita estamos yendo a la van. Fue una experiencia increíble tener esta van porque fue privada solo para nosotros. ¡Hasta la próxima!", contó felizmente a sus seguidores.

En conclusión, Rafael Cardozo reaccionó a las imágenes del viaje de su exnovia Cachaza, dejando entrever cierta nostalgia o el deseo de vivir experiencias similares en el futuro. Por su parte, Carol Reali disfruta plenamente de su relación con André Bancoff, compartiendo momentos familiares y mostrando sin reservas la felicidad que atraviesa en esta nueva etapa de su vida.