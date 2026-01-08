Bono escolaridad de 2026: Entérate si eres uno de los beneficiarios de los 400 soles

Hace unos días, el gobierno ha anunciado el nuevo presupuesto para el nuevo año donde se incluyen los bonos que recibirían varios trabajadores. Uno de ellos se trataría del Bono Escolaridad 2026, entérate cuándo se estará entregando y a quiénes va beneficiar.

Bono Escolaridad 2026

El gobierno ha anunciado el beneficio económico que entregarían en el presupuesto general aprobado por el Congreso de la República. Es así como se ha anunciado el Bono Escolaridad 2026, que es un apoyo económico que se otorga a padres o tutores de estudiantes de educación básica.

Se informó que el Bono Escolaridad 2026 se entregará a algunas personas para facilitar las compras de materiales, uniformes y gastos necesarios para el ciclo escolar para muchas familias. El monto ascendería a S/ 400 soles que será abonado directamente a la planilla de pago de servidores públicos.

¿Cuáles son las fechas de pago?

Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero: Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. El viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.

Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Los profesores contratados y auxiliares de educación en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, estarán percibiendo aún a fines del mes de junio de 2026.

Funcionarios y servidores contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512. Docentes universitarios dentro de la Ley Nº 30220. Personal de la salud en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153.

Obreros permanentes y eventuales del Sector Público. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP). Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091.

¿Qué requisitos deben cumplir?

Las personas deben estar laborando hasta la fecha o en uso del descanso vacacional. Así mismo, no contar con menos de tres meses de antigüedad, sino el bono será entregado en forma proporcional a los días trabajados.

Este apoyo de Bono Escolaridad 2026 ayudará a cubrir los gastos para el inicio escolar del próximo año y que está destinado a familias en situación de vulnerabilidad económica. Como se anunció, este subsidio económico será entregado en el mes de Enero ascendiendo a una cantidad de 400 soles.