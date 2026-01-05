¿Nicolás Maduro músico?: Las inéditas imágenes y sorprendente historia de su pasado en Venezuela

Mucho antes de las caravanas presidenciales y los encendidos discursos oficiales, Nicolás Maduro llevó una vida ajena a los protocolos de Estado y tensiones internacionales. Conoce en la siguiente nota el video de archivo que reveló una faceta inédita, capaz de romper drásticamente con la imagen política que proyectaba hasta antes de su captura.

El pasado de Nicolás Maduro

La madrugada del último sábado 3 de enero se transformó en un hito histórico para Venezuela. Los bombardeos en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, se convirtieron en un acontecimiento de impacto internacional.

Tras la magnitud de la noticia, muchos rememoraron su ascenso al poder: desde sus años de juventud hasta su reciente entrevista concedida el último día de 2025 a bordo de un vehículo. En el marco de este suceso, han surgido imágenes de archivo que revelaron una faceta totalmente desconocida de Nicolás Maduro.

De acuerdo con un reportaje de un programa dominical, en los años 80, cuando el rock en español ganaba terreno en Latinoamérica, un muchacho de melena abundante tocaba las cuerdas de una guitarra eléctrica bajo las luces de los escenarios caraqueños. Ese joven era Nicolás Maduro, mucho antes de convertirse en una de las figuras más polémicas de la política internacional.

El paso de Nicolás Maduro por el grupo Enigma.



📹: Cuarto Poder pic.twitter.com/BELLHggRgj — Marcos Santos (@SC_Marcos26) January 5, 2026

Nicolás Maduro formó parte del grupo Enigma, una banda de rock que capturaba la rebeldía juvenil de la época. Su paso por la música no fue un simple pasatiempo, sino el primer escenario de una vida que transitaría de los acordes de guitarra al control del poder en Venezuela.

Captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos fueron testigos de bombardeos que se realizaron en horas de la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas. Tras los ataques que inició aproximadamente a las 2 de la mañana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó horas después que capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán más detalles próximamente", expresó Donald J. Trump en redes sociales.

En conclusión, el paso de Nicolás Maduro por el grupo Enigma funciona como un testimonio de cómo las trayectorias de vida pueden tomar rumbos inesperados. De los escenarios underground de Caracas a la mirada de la justicia internacional, su historia personal sigue siendo, haciendo honor al nombre de aquella primera banda, un auténtico misterio para muchos.