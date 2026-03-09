Marisel Linares explica por qué le regaló su camioneta a Adrián Villar tras atropello: "Es un hijo para mí"

La periodista Marisel Linares rompió su silencio sobre el caso del accidente que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano y que involucra a su hijastro Adrián Villar. En un documento presentado ante la Fiscalía, la comunicadora explicó su relación con el joven y por qué el vehículo implicado estaba a su nombre, una versión que fue revelada en el programa "Domingo al Día".

La periodista Marisel Linares decidió pronunciarse por primera vez sobre el caso que ha generado gran conmoción en el país: el accidente donde murió la deportista Lizeth Marzano y que involucra a su hijastro Adrián Villar.

La comunicadora presentó un documento ante la Fiscalía donde explicó cuál es su relación con el joven de 21 años y por qué el vehículo involucrado en el accidente estaba a su nombre. Su testimonio fue difundido en el programa dominical "Domingo al Día", donde se mostraron partes del documento firmado por la periodista.

En su descargo, Marisel Linares explicó que conoce a Adrián Villar desde hace más de una década y que la relación entre ambos siempre fue cercana. Según detalló, su relación sentimental con Rubén Villar, padre del joven, empezó el 6 de mayo de 2012. Desde ese momento comenzaron a compartir varios momentos familiares.

"Adrián Alonso Villar Chirinos, su padre Rubén Enrique Villar Froletz y yo, hemos compartido momentos juntos desde su niñez, desde que lo conocí, desde el año 2012, y ese compartir juntos se ha mantenido hasta la actualidad", escribió.

Para demostrar ese vínculo, Linares presentó varias fotografías donde aparece junto a Adrián Villar en distintas etapas de su vida. En algunas imágenes se le ve cuando él era niño, mientras que otras corresponden a momentos más recientes, como el día de su graduación. En el documento, la periodista también dejó una frase que ha llamado la atención del público.

"Adrián Villar Chirinos es para mí, un hijo", afirmó Marisel Linares, pareja del papá de Adrián Villar, en el documento fiscal.

La razón por la que le regaló su camioneta

Otro punto importante en su declaración tiene que ver con la camioneta involucrada en el accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Marisel Linares explicó que decidió regalarle el vehículo a Adrián Villar cuando él ingresó a la universidad. Según contó, quería ayudarlo con su transporte para que pudiera movilizarse sin problemas.

"Cuando Adrián ingresó a la universidad, yo me alegré muchísimo, durante esos años siempre se me venía a la mente apoyarlo para su transporte, y entendí que la manera en la que podía hacerlo era dándole el auto que tenía, así nace el hecho de podérselo regalar", señaló.

De acuerdo con su versión, la transferencia del vehículo se realizó mediante un trámite notarial en septiembre de 2025. Sin embargo, el caso ha dado un nuevo giro. El documento que supuestamente acredita la transferencia del vehículo fue cuestionado por el titular de la notaría donde se habría realizado el trámite.

Según se informó, el responsable de la notaría aseguró que el documento presentado sería falso. Esto podría abrir una nueva investigación dentro del caso.

Por su parte, Julio Mendoza, abogado de la familia de Lizeth Marzano, también se pronunció sobre la explicación de la periodista. El letrado considera que Linares estaría intentando demostrar un vínculo cercano con Adrián Villar para evitar responsabilidades legales.

"Yo lo que creo que va a hacer es tratar de acreditar que tiene un vínculo cercano con Adrián Villar para poderse acogerse a la figura del artículo 400 del código penal, que la eximiría de responsabilidad", declaró.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa avanzando. Adrián Villar cumple nueve meses de prisión preventiva mientras las autoridades siguen investigando el caso que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

En conclusión, Marisel Linares presentó su versión ante la Fiscalía para explicar su vínculo con Adrián Villar y el origen del vehículo involucrado en el accidente. Sin embargo, el caso continúa en investigación y ahora las autoridades deberán determinar la validez de los documentos presentados mientras el proceso judicial sigue su curso.