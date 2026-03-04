RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿SE ACABÓ EL AMOR?

Ana Paula Consorte terminó con Paolo Guerrero: "No estamos juntos desde hace un tiempo"

En una reciente avance del programa "Mesa Caliente", se mostró una conversación con Ana Paula Consorte en donde confirmó el fin de su relaicón con el futbolista.

Ana Paula Consorte terminó con Guerrero.
Ana Paula Consorte terminó con Guerrero. (Composición: Karibeña)
04/03/2026

La modelo ya se habría separado del jugador desde hace un tiempo, según lo que reveló a la producción de "Mesa Caliente", lo que ha sorprendido a los seguidores de ambos. Cabe mencionar que la pareja supuestamente ya se había comprometido en su viaje a Disney, que realizaron hace un par de meses atrás.

¿Pelea o ruptura definitiva?

El programa "Mesa Caliente" ha compartido conversaciones que tuvo con Ana Paula Consorte, donde la modelo confirmó que su romance con Paolo Guerrero ya no iba para más, pese a que su relación no había mostrado ningún problema en los últimos meses.

"Hola estoy bien (Gracias Ana Paula y que todo se resuelva por el bien tuyo y de los niños) No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener...", se lee como respuesta de la modelo.

@riclatorrez #anapaulaconsorte se separó de #paologuerrero . Hoy 6:15 pm en #MesaCaliente . #alianzalima #peru ♬ sonido original - Ric La Torre

Cabe mencionar que Ana Paula Consorte ha archivado o eliminado todas sus fotografías con Paolo Guerrero en su cuenta de Instagram, lo que ha avivado más los rumores de su separación. Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado al respecto, manteniendo en reserva la razón de la ruptura.

Doña Peta sorprende al hablar del DT de Alianza Lima tras último triunfo en Matute: "Mucha presión hay"

Ana Paula había revelado que su relación con Doña Peta mejoró

Ana Paula Consorte aseguró que la relación con Doña Peta, mejoró notablemente. La bailarina explicó que durante los primeros meses no lograban comunicarse con facilidad, pues las diferencias de idioma complicaban cualquier conversación. Esa distancia generó rumores constantes sobre un conflicto entre ambas.

"No hablábamos mucho por el idioma, por eso no podríamos hablar. Hoy por hoy, ahora va a mi casa, está con mis hijitos, ya somos más cercanas. Cuando me peleo con Paolo, Doña Peta habla conmigo y me da consejos, supertranquila", señaló en declaraciones para "Amor y Fuego".

Doña Peta habla sin filtros sobre Paolo Guerrero y Ana Paula: "Ya no es bebé, está viejo, no me meto"

Las especulaciones sobre una mala relación crecieron porque solían verse separadas en el estadio y en celebraciones familiares, pero Ana Paula Consorte aclaró que eso quedó atrás y que ahora mantiene un trato cercano con la madre del futbolista.

En conclusión, la relación de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero llegó a su fin según lo que señaló la misma modelo para el programa de Panamericana, aunque no explicó los motivos de su separación. Se creía que ambos ya tenían una relación más madura, ya que incluso surgieron rumores de un posible compromiso entre ambos, pero al parecer el amor que se tenían llegó a su fin.

