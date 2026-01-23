Ana Paula Consorte revela cómo está Paolo Guerrero y crítica agresión de hinchas de Alianza Lima: "Repudio la violencia"

Ana Paula Consorte se pronunció con firmeza tras la agresión que sufrieron Paolo Guerrero y otros jugadores de Alianza Lima en los exteriores de Matute. El hecho ocurrió en medio de la crisis del club por una denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Ante este escenario, la influencer brasileña condenó la violencia y expresó su respaldo al delantero peruano.

Ana Paula Consorte se pronuncia tras agresión a Paolo Guerrero

A través de Instagram, Ana Paula Consorte respondió a sus seguidores y se refirió a los incidentes en Matute. La influencer rechazó todo acto de violencia y cuestionó el accionar de quienes, bajo el rótulo de hinchas, atacaron a los jugadores.

"Hola chicos, buenos días, paso por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien y dejó aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo", expresó Consorte, marcando distancia de las acciones protagonizadas por un sector de la barra.

La modelo mantiene una presencia activa en redes, sobre todo para defender a su pareja en momentos adversos. No es la primera vez que respalda a Paolo Guerrero, pues en 2025 ya lo hizo ante duras críticas de hinchas de Alianza Lima, generando debate en redes y programas deportivos.

Con este nuevo pronunciamiento, Consorte no solo buscó tranquilizar a quienes se preocuparon por la integridad de Paolo, sino también enviar un mensaje más amplio sobre el verdadero sentido del deporte y el rol que deben asumir los aficionados en momentos de crisis institucional.

Ana Paula Consorte se pronuncia sobre estado de Paolo Guerrero tras agresión de hinchas.

Hinchas agreden a futbolistas de Alianza Lima tras escándalo

El pasado 22 de enero se convirtió en una jornada especialmente complicada para Alianza Lima. Ese día se hizo pública una grave denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Según lo informado por un medio argentino, una joven de 22 años acusa a los tres futbolistas de presunto abuso sexual ocurrido en un hotel de Montevideo, en Uruguay.

Tras conocerse la denuncia, el club separó de forma indefinida a los jugadores implicados, pero la medida no calmó a la hinchada. Por el contrario, un grupo de barristas llegó a Matute e ingresó violentamente al estadio mientras el plantel entrenaba.

Ante la tensa situación, Paolo Guerrero y Luis Advíncula intentaron dialogar con los hinchas y calmar los ánimos. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultado. De acuerdo con lo reportado por el periodista Carlos Panez, de Exitosa Deportes, ambos futbolistas terminaron siendo agredidos en medio del caos generado por los manifestantes.

El pronunciamiento de Ana Paula Consorte se suma a las reacciones tras los incidentes en Matute, en medio de una crisis en Alianza Lima. Mientras continúan las investigaciones, la influencer rechazó la violencia y pidió que el fútbol sea un espacio de encuentro. Además, reafirmó su respaldo a Paolo Guerrero en uno de los momentos más tensos del club.