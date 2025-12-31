Ana Paula y Paolo Guerrero visitaron iglesia por bautizo de sus hijos: ¿La boda será el siguiente paso?

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte cerraron el 2025 con una emotiva ceremonia en la que bautizaron a sus pequeños José Paolo y Paolo André. La pareja compartió en redes sociales algunas imágenes del evento religioso que se llevó a cabo en una iglesia de Chorrillos. ¿La boda sería el siguiente paso?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebran el bautizo de sus hijos

El futbolista Paolo Guerrero y su pareja, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, cerraron el año con una emotiva ceremonia religiosa en la que bautizaron a sus pequeños José Paolo y Paolo André. Las imágenes del evento, realizadas en la iglesia San Pedro de Chorrillos, rápidamente se viralizaron y despertaron las sospechas de que el matrimonio podría ser el siguiente paso para la pareja.

A través de sus redes sociales, Ana Paula Consorte compartió varias fotos donde se le ve vestida de blanco junto a sus hijos. Ella, los pequeños que tiene con Paolo y su hija estaban vestidos de blanco. La ceremonia fue íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

"Hay que amar a la gente como si no hubiera un mañana. Porque si te paras a pensarlo, realmente no lo hay", escribió Ana Paula en la descripción de las imágenes, dejando un mensaje lleno de amor y reflexión.

La madrina de los pequeños, Ulda Montoya, también publicó fotos del especial momento con su esposa y también padrino, Jandi Montoya. Además, compartió fotografías de la familia Guerrero-Consorte. Ella confirmó el bautizo con un mensaje corto pero muy significativo.

Bautizo de hijos de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. (Instagram)

"Bautizo Paolo André & José Paolo", escribió junto a una imagen donde se ve a la familia completa y otras fotografías.

¿Se viene la boda?

El tierno momento familiar llega pocos días después del viaje que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte realizaron a Disney, donde se desataron rumores de una posible boda. En una de las fotografías compartidas por la modelo, se la ve posando frente al castillo de Disneyland con unas orejitas de Minnie Mouse con velo de novia, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

"¿Y el anillo?", "¿Se casaron en Disney?", "Se nos casa nuestro Guerrero y junto a la bella Ana Paula. Muchas bendiciones", fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Aunque ni Paolo ni Ana Paula han confirmado un compromiso, el silencio de ambos ha despertado aún más curiosidad entre sus fanáticos, que aseguran que la pareja podría estar preparando una boda sorpresa. Durante el viaje a Estados Unidos, la modelo brasileña también aprovechó para dedicarle un romántico mensaje al 'Depredador'.

"Te amo", escribió Ana Paula en sus redes, mensaje al que Paolo respondió con las mismas palabras, confirmando que atraviesan uno de los mejores momentos de su relación.

En conclusión, con el bautizo de sus hijos, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte cierran un año lleno de momentos importantes. Más allá de los rumores y las especulaciones, ambos se han mostrado enfocados en su familia y en disfrutar de la crianza de sus pequeños. Por ahora, ninguno ha confirmado si habrá boda, pero sus publicaciones dejan ver una relación estable, madura y llena de amor.