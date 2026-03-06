Shirley Arica delata a Jackson Mora y revela que está molesta con él: "Está con novia y me escribe"

En el pasado, Shirley Arica y Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, han sido vinculados de manera sentimental tras ser vistos juntos en varias ocasiones. Ahora, el empresario fue captada con otra mujer que sería su nueva pareja, pero la modelo señala que él aún la estaría buscando.

Shirley Arica llama 'tramposo' a Jackson Mora

Por medio de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Shirley Arica llegó al set de 'Esto es Guerra' para una edición especial con el reality antiguo 'Bienvenida la Tarde'. Es así como aprovecharon la oportunidad de consultarle sobre el amor y sobre cómo se alejó de Jackson Mora después de haber sido captados juntos hace meses atrás.

"Le he dicho que no porque es muy tramposo, está con novia y me escribe, no pues", señala Shirley donde cuenta que el empresario le sigue escribiendo.

Así mismo, señaló que está molesta con la expareja de Tilsa Lozano y decidió mandarle un mensaje por medio del programa. Al parecer, Jackson habría dejado en visto en más de una ocasión a la joven y esto causó sentirse molesta.

"Él sabe que estoy molesta con él, estoy esperando que se revindique nada más. Le voy a mandar un mensaje, a ti te gusta que te contesten ¿no? a mí también, cuando aprendas a contestar, yo te voy a contestar, no me gustan los dos checks azul", agregó al medio.

Sobre el amor

En otro momento, Shirley Arica fue consultada sobre su vida amorosa y revela que no le ha ido muy bien porque ha estado tropezando en varias ocasiones. Es así como señala que espera el hombre indicado para ella, pero sino seguirá trabajando porque ya vivió todas las etapas de estar casada hasta divorciarse.

"Dios me libre, últimamente me he caído y me sigo cayendo. Yo creo que la vida hay que disfrutarla, ya llegará el hombre de mi vida y si no llega me quedaré soltera. Ya me casé, ya me divorcié, ya pasé por todas las etapas. Ahorita estoy enfocada en hacer dinero, la juventud no me va a durar toda la vida", dijo.

De esta manera, la modelo Shirley Arica señala que en su vida amorosa no la viene pasando muy bien, pero que está enfocada en trabajar actualmente. Además, afirma que Jackson Mora sería un 'tramposo' porque a pesar de tener una pareja actualmente, aún le está escribiendo, pero ella no le responde.