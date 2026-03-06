RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Es insistente?

Shirley Arica delata a Jackson Mora y revela que está molesta con él: "Está con novia y me escribe"

En una entrevista, Shirley Arica mencionó que a pesar de que Jackson Mora ya tiene una nueva pareja, aún le estaría escribiendo a cada momento.

Shirley Arica delata a Jackson Mora y revela que está molesta con él
Shirley Arica delata a Jackson Mora y revela que está molesta con él (Composición Karibeña)
06/03/2026

En el pasado, Shirley Arica y Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, han sido vinculados de manera sentimental tras ser vistos juntos en varias ocasiones. Ahora, el empresario fue captada con otra mujer que sería su nueva pareja, pero la modelo señala que él aún la estaría buscando. 

Shirley Arica llama 'tramposo' a Jackson Mora

Por medio de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Shirley Arica llegó al set de 'Esto es Guerra' para una edición especial con el reality antiguo 'Bienvenida la Tarde'. Es así como aprovecharon la oportunidad de consultarle sobre el amor y sobre cómo se alejó de Jackson Mora después de haber sido captados juntos hace meses atrás. 

"Le he dicho que no porque es muy tramposo, está con novia y me escribe, no pues", señala Shirley donde cuenta que el empresario le sigue escribiendo. 

Así mismo, señaló que está molesta con la expareja de Tilsa Lozano y decidió mandarle un mensaje por medio del programa. Al parecer, Jackson habría dejado en visto en más de una ocasión a la joven y esto causó sentirse molesta. 

"Él sabe que estoy molesta con él, estoy esperando que se revindique nada más. Le voy a mandar un mensaje, a ti te gusta que te contesten ¿no? a mí también, cuando aprendas a contestar, yo te voy a contestar, no me gustan los dos checks azul", agregó al medio. 

Pamela López anhela divorciarse de Christian Cueva lo antes posible
Lee también

Pamela López anhela divorciarse de Christian Cueva lo antes posible

Sobre el amor

En otro momento, Shirley Arica fue consultada sobre su vida amorosa y revela que no le ha ido muy bien porque ha estado tropezando en varias ocasiones. Es así como señala que espera el hombre indicado para ella, pero sino seguirá trabajando porque ya vivió todas las etapas de estar casada hasta divorciarse. 

Peluchín pone en duda ruptura de Ana Paula y Paolo Guerrero: "La otra semana regresan"
Lee también

Peluchín pone en duda ruptura de Ana Paula y Paolo Guerrero: "La otra semana regresan"

"Dios me libre, últimamente me he caído y me sigo cayendo. Yo creo que la vida hay que disfrutarla, ya llegará el hombre de mi vida y si no llega me quedaré soltera. Ya me casé, ya me divorcié, ya pasé por todas las etapas. Ahorita estoy enfocada en hacer dinero, la juventud no me va a durar toda la vida", dijo.  

De esta manera, la modelo Shirley Arica señala que en su vida amorosa no la viene pasando muy bien, pero que está enfocada en trabajar actualmente. Además, afirma que Jackson Mora sería un 'tramposo' porque a pesar de tener una pareja actualmente, aún le está escribiendo, pero ella no le responde. 

Temas relacionados delata Jackson Mora le escribe Molesta Shirley Arica

Siga leyendo

Lo Más leído

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Beto Ortiz arremete contra Magaly Medina tras críticas hacia 'El Valor de la Verdad': "Se preocupa más que yo"

últimas noticias
Karibeña