Peluchín pone en duda ruptura de Ana Paula y Paolo Guerrero: "La otra semana regresan"

La ruptura entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero volvió a remecer la farándula peruana luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación en un chat que fue difundido por el programa "Mesa Caliente". La revelación rápidamente generó comentarios y reacciones en el mundo del espectáculo.

Conductores no cree en la separación

Para los conductores de "Amor y Fuego", Rodrigo González y Gigi Mitre, la noticia de la ruptura entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no resulta tan sorpresiva. Ambos señalaron en su programa que dudan que la separación sea definitiva, pues recordaron que la pareja ya ha protagonizado varias rupturas y reconciliaciones a lo largo de su relación.

"Hemos perdido la cuenta de cuántas veces han dado por terminada su relación... ¿Seis? Qué pena si es probable que el otro mes o la otra semana regresen. Ellos no pelean, ellos terminan. Hay parejas que son...", bromeó el conductor sobre el historial de rupturas públicas entre la modelo y el futbolista.

Por su lado, Gigi Mitre resaltó que es muy probable que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte regresen con el paso de los días. A lo largo del tiempo que han estado juntos, la parejita ha protagonizado varias separaciones que luego terminaron en reconciliación. Estas crisis casi siempre han estado marcadas por señales en redes sociales que no pasan desapercibidas para sus seguidores.

"Pero ya, terminan mal, porque se sacan las cosas de Instagram y todo (Pero siempre han sido así. Se dejan de seguir. Empiezan con las indirectas) Qué no se habrán separado sin ser público", ironizó la conductora.

Cada vez que atraviesan un distanciamiento, ambos suelen dejar de seguirse en Instagram, eliminan fotografías juntos y publican mensajes enigmáticos. Sin embargo, semanas después vuelven a mostrarse unidos, lo que ha convertido sus idas y vueltas en un patrón bastante comentado en la farándula.

Ana Paula Consorte reaparece frente a los medios tras separarse de Paolo Guerrero

Ana Paula confirmó que ya no sigue con Guerrero

El programa "Mesa Caliente" ha compartido conversaciones que tuvo con Ana Paula Consorte, donde la modelo confirmó que su romance con Paolo Guerrero ya no iba para más, pese a que su relación no había mostrado ningún problema en los últimos meses.

"Hola estoy bien (Gracias Ana Paula y que todo se resuelva por el bien tuyo y de los niños) No estamos juntos desde hace un tiempo . Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación", se lee como respuesta de la modelo.

En resumen, los conductores de "Amor y Fuego" han puesto en duda la ruptura entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, ya que no es la primera vez que anuncian una separación y eliminan sus fotos juntos. Por su lado, el futbolista no se ha pronunciado al respecto, pero también se ha mostrado alejado de las redes sociales y dejó de seguir a la modelo, limitando los comentarios en sus publicaciones de Instagram.