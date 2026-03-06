Ana Paula Consorte rompe su silencio tras separarse de Paolo Guerrero: "No te moldes para encajar"

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero llegó oficialmente a su fin. La modelo brasileña confirmó la ruptura luego de varios años junto al futbolista, una noticia que salió a la luz a través de un chat que rápidamente comenzó a circular y que puso fin a las especulaciones sobre el estado de su vínculo.

Ana Paula comparte polémica publicación

Poco después de esa revelación, Ana Paula Consorte compartió una publicación en sus redes sociales que muchos de sus seguidores interpretaron como una clara señal de que esta etapa sentimental con el delantero había quedado definitivamente atrás, alimentando aún más las reacciones en el mundo de la farándula.

La modelo compartió una enigmática frase en su cuenta de Instagram que captó de inmediato la atención de sus miles de seguidores. Para muchos, sus palabras representan una clara reflexión sobre su situación personal tras el fin de su romance con el futbolista, Paolo Guerrero.

"No tienes que moldearte (cambiar) para encajar donde Dios ya te sacó" , se lee en su publicación. Este mensaje breve se viralizó entre usuarios que siguieron a la pareja.

Mensaje de Ana Paula Consorte.

La publicación surgió poco después de que la brasileña confirmara que su historia con el delantero de Alianza Lima había llegado a su fin, por lo que muchos usuarios no tardaron en relacionar el mensaje con el difícil momento personal que estaría atravesando.

Ana Paula confirma fin de su relación con Paolo

El programa 'Mesa Caliente' reveló reveladoras conversaciones con Ana Paula Consorte, quien confirmó de forma tajante el fin de su romance con Paolo Guerrero. La noticia ha causado asombro absoluto, debido a que la pareja no había mostrado señales de crisis ni conflictos públicos en los últimos meses.

"Hola estoy bien. No estamos juntos desde hace un tiempo . Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación", se lee como respuesta de la modelo.

En conclusión, Ana Paula Consorte demostró que la separación con Paolo Guerrero le habría afectado, ya que así lo ha evidenciado en sus redes sociales. Hasta el momento, el futbolista no ha emitido ningún comentario respecto a su ruptura con la modelo, con quién compartió más de 2 años juntos y con quien tiene 2 hijos pequeños.