Andy V rompe su silencio sobre Susy Díaz: "Nunca quedé mal con ella, me amó en su momento"

En el mundo de la farándula peruana, hay historias que son difíciles de olvidar, y una de las más emblemáticas es la que protagonizaron Andy V y Susy Díaz. Tras años de idas, venidas y mucha polémica, el exintegrante de programas de competencia sorprendió a todos con declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta.

¿Andy V mantienen contacto con Susy Díaz?

En una reciente entrevista para el programa 'Más Espectáculos', Andy V se sinceró sobre el vínculo actual que mantiene con Susy Díaz. Frente a las cámaras, el ex chico reality aprovechó el espacio para enviar un emotivo mensaje de gratitud, dejando de lado las rencillas del pasado.

La pregunta que todos los seguidores se hacían fue lanzada sin filtros, ¿sigue hablando con Susy Díaz?. Con la mirada fija y una serenidad que dista mucho de su imagen de chico rebelde de años anteriores, Andy V fue tajante.

"No, pero desde aquí le mando un gran saludo, muchas bendiciones y muchos éxitos", expresó Andy V, marcando una distancia saludable pero cargada de respeto hacia Susy Díaz.

Uno de los puntos más polémicos en las relaciones de las figuras públicas suele ser el tema económico. Ante esto, Andy V quiso dejar las cosas claras y aseguró que su salida de la vida de Susy Díaz no fue por la puerta de atrás.

"Nunca he quedado mal con ella, nunca le pedí, ni le quité nada", afirmó enfáticamente. Estas palabras buscan limpiar su imagen de los constantes rumores que lo señalaban de haberse aprovechado de la fama o la estabilidad económica de Susy Díaz.

¿Se viene un reencuentro?

Lo que más sorprendió de la entrevista fue la vulnerabilidad con la que Andy V recordó su etapa junto a Susy Díaz. Lejos de minimizar lo que vivieron, el ex chico reality aprovechó la pantalla para enviarle un mensaje de agradecimiento público.

"Le agradezco por lo que ella me ofreció en su momento y también por haberme amado en su momento", señaló, haciendo referencia al apoyo y la exposición que recibió durante su mediática relación.

Ante la pregunta de si estaría dispuesto a grabar un video con Susy Díaz, Andy V no cerró la puerta de forma definitiva, aunque prefirió mantener el enfoque en los buenos deseos. La química que ambos tenían en pantalla era innegable, y un posible reencuentro profesional sería, sin duda, un éxito de audiencia.

En resumen, Andy V se sinceró sobre su vínculo actual con Susy Díaz al confirmar que ya no mantienen comunicación alguna. No obstante, el ex chico reality prefiere enfocarse en sus proyectos personales, dejando claro que aquel mediático capítulo de su vida permanece guardado bajo un marco de gratitud y estima.