Gobierno oficializó nueva pensión de hasta S/1.000 a partir del 2026: conoce quienes acceden

El Ejecutivo oficializó un reajuste en las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) mediante el Decreto Supremo N.° 330-2025-EF. La norma incrementa el monto máximo para jubilados del Decreto Ley N.° 19990 y entrará en vigencia desde enero de 2026, como parte del proceso de modernización del sistema previsional.

¿En qué consiste el reajuste aprobado para el SNP?

De acuerdo con la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano, el monto máximo de pensión del SNP se incrementará de S/893 a S/1.000 mensuales desde enero de 2026. Este beneficio no será universal, ya que solo alcanzará a los pensionistas que, al 31 de diciembre de 2025, cuenten con derecho a pensión definitiva y acrediten al menos 20 años de aportes en el caso de jubilación.

El reajuste también alcanza a los pensionistas por invalidez que tengan derecho a una pensión definitiva. Según la ONP, la medida busca elevar las pensiones de jubilación e invalidez que están por debajo del nuevo tope de S/1.000, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

La norma aclara que el incremento será de hasta S/100. En los casos en que el pensionista ya haya recibido un aumento parcial durante el año en curso, solo se aplicará el monto necesario para completar ese tope máximo. Además, la ONP quedó facultada para redondear la pensión al entero inmediato superior cuando el cálculo incluya céntimos.

El reajuste no aplica a todas las pensiones. Las pensiones proporcionales, para quienes aportaron menos de 20 años, ya recibieron un aumento de S/50 en enero de 2025 y no acceden a este ajuste. Además, la pensión mínima del SNP se elevó a S/600 este año, por lo que la medida se enfoca solo en el tramo superior.

Financiamiento, aplicación y marco legal del incremento

El decreto supremo establece que el reajuste se aplicará a partir del pago correspondiente a enero de 2026. En caso de que sea necesario realizar reintegros, estos se efectuarán en febrero del mismo año. La norma también deja en claro que ninguna pensión reajustada podrá superar el nuevo tope de S/1.000 mensuales.

El financiamiento del incremento se realizará con cargo al presupuesto institucional de la ONP, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes Anuales de Presupuesto. El sistema del SNP funciona bajo un esquema de reparto y solidaridad colectiva, donde las pensiones se financian con las contribuciones de los trabajadores activos.

El reajuste se basa en la Ley N.° 32123, de Modernización del Sistema Previsional Peruano, promulgada en septiembre de 2024. Esta norma autorizó al MEF a ajustar las pensiones menores a S/1.000 y creó el Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP) para unificar y modernizar los regímenes de pensiones bajo un modelo universal y multipilar.

En conclusión, con el Decreto Supremo N.° 330-2025-EF, el Gobierno eleva la pensión máxima del SNP a S/1.000 desde enero de 2026 para un grupo específico de jubilados, en una medida que, aunque no alcanza a todos, busca aliviar la economía de los adultos mayores y fortalecer el sistema previsional.