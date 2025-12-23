¡Atención fonavistas! Pagos del Fonavi Lista 22 ya comenzaron: Revisa aquí si te toca cobrar

¡Atención, fonavistas! La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el padrón oficial de la lista 22, que incluye a 31,794 beneficiarios en todo el país. Esta nueva entrega permitirá devolver más de 102 millones de soles, dinero que será distribuido a quienes aún no habían cobrado en grupos anteriores.

Revisa si estás en la lista 22 del Fonavi para cobrar tu devolución

Llegaron las buenas noticias antes de Navidad. La Comisión Ad Hoc del Fonavi aprobó el nuevo Padrón Nacional de Beneficiarios, correspondiente a la lista número 22, que incluye a 31,794 exaportantes en todo el país. Esta entrega representa un desembolso superior a los 102 millones de soles, dinero que muchos esperaban desde hace años.

Los pagos para este grupo de beneficiarios comenzaron el jueves 18 de diciembre del 2025 y se realizan a través de las ventanillas del Banco de la Nación. Para cobrar, solo es necesario presentar el DNI original y acercarse al banco más cercano, sin intermediarios ni papeleos adicionales.

Antes de ir, los exfonavistas deben verificar si forman parte de la lista ingresando a la web oficial: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/. También pueden llamar al número gratuito Aló MAC (1800) o a la línea 01 640-8655 para consultar si aparecen en el padrón.

Plataforma para consultar la lista 22 del Fonavi. (Captura de pantalla)

Esta lista 22 incluye a personas que aún no habían cobrado en los grupos anteriores, y cuyos aportes fueron verificados oficialmente por la Secretaría Técnica. Entre los beneficiados también figuran ciudadanos registrados en el Conadis por discapacidad, pensionistas de invalidez de la ONP, y personas con enfermedades graves o terminales debidamente acreditadas.

Según se informa, la Secretaría Técnica sigue trabajando para acreditar los periodos de aportes de los fonavistas. Su objetivo es avanzar en la devolución establecida por la Ley N° 29625 y cumplir con el compromiso del Estado de efectuar dicho pago.

Cronograma de pagos según el número de DNI

El Banco de la Nación estableció un cronograma ordenado para evitar aglomeraciones. Los pagos se realizarán según el último dígito del DNI:

0 y 1: jueves 18 de diciembre

jueves 18 de diciembre 2 y 3: viernes 19 de diciembre

viernes 19 de diciembre 4 y 5: lunes 22 de diciembre

lunes 22 de diciembre 6 y 7: martes 23 de diciembre

martes 23 de diciembre 8 y 9: miércoles 24 de diciembre

Fonavi: ¿Cómo saber si eres beneficiario de la lista 22? 🧐 Solo debes ingresar a https://t.co/9MvgvYXT7h, luego presionas el botón rojo con el número 4 y recibirás un aviso si estás en la nómina. También llama a la línea gratuita 1800 del Aló Mac. 📞 https://t.co/eO3XAFGVc2 pic.twitter.com/5Ym8OGpfwa — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) December 17, 2025

En el caso de herederos de fonavistas fallecidos, el registro y cobro podrá hacerse a partir del lunes 29 de diciembre, sin importar el número de DNI. De acuerdo con cifras oficiales, la Secretaría Técnica del Fonavi, ahora adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ya ha logrado devolver sus aportes a más de 1 millón 200 mil fonavistas, con un monto total que supera los 3,300 millones de soles.

En conclusión, la lista 22 del Fonavi marca un nuevo avance en la devolución a miles de exaportantes. Con más de 102 millones de soles destinados, la Comisión Ad Hoc reafirma su compromiso de cumplir con la Ley N° 29625 y continuar incorporando nuevos beneficiarios en futuras listas.