Lucy Bacigalupo reveló que su accidente pudo causarle una discapacidad severa: "Los médicos dijeron que tengo un ángel"

La comediante peruana Lucy Bacigalupo reapareció en televisión y no dejó a nadie indiferente. Este domingo, fue invitada a "El valor de la verdad", donde reveló duros pasajes de su vida reciente, marcados por un accidente hospitalario que casi la deja con una discapacidad permanente.

Lucy reveló detalles de su accidente

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Lucy Bacigalupo fue consultada sobre los efectos reales de su accidente y si este podría haberla dejado discapacitada. La actriz explicó que todo ocurrió cuando intentaba bajar sola de la camilla a pocos días de ser operada. La caída, según relató, le provocó una desviación en el coxis que antes no tenía.

"Yo tenía un dolor en el coxis que no se pasaba con las terapias. No me duele la espalda ni las piernas porque quedé bien después de la operación, pero tengo el coxis desviado, y no era así antes. Probablemente sea a causa de la caída. Voy a tomar medidas porque no es justo que yo haya ido al hospital para mejorarme y haya salido así", expresó con indignación.

Además, Lucy mencionó que tras el accidente diferentes doctores le manifestaron que es un milagro que no haya sufrido afectaciones peores a su físico.

"Las palabras del doctor fueron que he tenido un ángel, porque pude quedar paralítica. No puede una persona estar sacando una camilla sola a cinco días de haberse operado la columna. Si me hubieran operado la cervical, no estaría acá", comentó.

Bacigalupo también señaló que este hecho ocurrió durante la gestión de la doctora, María Elena Aguilar, quien estaría vinculada con el entorno del cirujano plástico Mario Cabani, allegado a la presidenta Dina Boluarte.

Lucy reveló que enfrentó una profunda depresión

Más allá del daño físico, Bacigalupo confesó que enfrentó una etapa muy difícil en el plano emocional. Al responder una de las preguntas del polígrafo, admitió que lloraba todos los días como consecuencia de la depresión tras el accidente.

"No puedo controlarlo. Pasé por psicología, psiquiatría... y te soy sincera, no quise tomar químicos. Prefiero llorar todo lo que tenga que llorar. Las pastillas generan dependencia, y eso no va a pasar conmigo. Por la depresión, yo no tomaré nada. Prefiero estar con mi agüita de azar", confesó, sorprendiendo al público al tomar el brebaje en vivo.

Incluso sus compañeros en el sillón blanco, como Daisy Ontaneda, contó que, debido a la depresión de Lucy, veía como ella bajaba de peso a diario.

"Después de todo lo que pasó yo la vía puro ojo y dije mi amiga, podría quedarse paralítica", señaló a raíz de la negligencia médica que sufrió. Mientras que otro invitado aseguró que la veía llorar a diario

La participación de Lucy Bacigalupo en "El valor de la verdad" no solo dejó en evidencia el sufrimiento que aún arrastra, sino también su firme decisión de no dejar impune lo que considera una grave negligencia médica. La actriz exige justicia por lo ocurrido y espera que su testimonio sirva para evitar que más pacientes pasen por situaciones similares.