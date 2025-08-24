Greissy Ortega confiesa que odia a su hermana Milena Zárate: "No la quiero cerca de mí"

Greissy Ortega regresó al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para narrar episodios poco conocidos de su vida familiar y de su tormentosa relación con su hermana Milena Zárate. Durante la entrevista con Beto Ortiz, la colombiana sorprendió al público al relatar los conflictos que marcaron su vínculo y cómo estos llegaron a afectar incluso a sus hijos.

Greissy confiesa su rechazo hacia Milena Zárate

Uno de los momentos más impactantes de la conversación se dio cuando Greissy fue cuestionada sobre si sentía odio hacia su hermana. La modelo aseguró que, aunque en algún momento intentó reconciliarse, las acciones de Milena terminaron poniendo en riesgo a sus hijos y complicando su relación.

"Yo creo que, con el pasar del tiempo, le pedía disculpas, pero volvía y lo arruinaba todo. Me exponía en televisión, exponía a mis hijos y, lo último que sucedió, casi pierdo a mi hijo por culpa de ella. Fue algo que rebalsó el vaso. Yo no la quiero cerca de mí ni de mis hijos, ella me hace daño cuando se me acerca. Quiero estar bien con mi familia, pero siento que Milena me daña", declaró.

Greissy también reveló que Milena cuestionó la paternidad de su primer hijo con Ítalo Villaseca, lo que tensó aún más la relación. Incluso mencionó que la familia de Villaseca intentó realizar una prueba de ADN para confirmar la veracidad de la paternidad.

"Ella dejó en duda en primera instancia que mi hijo era de otra persona. Es por ello que Ítalo empieza a ser más agresivo y comienza a dudar de su paternidad. Incluso su familia, su mamá quiso cortar un pedazo de cabello de mi hijo por un pedido de una casa televisiva para verificar si mi hijo es de Ítalo", agregó.

Greissy Ortega recuerda su última confrontación con Milena

Greissy Ortega recordó la vez en que escupió a Milena Zárate en los exteriores de América Televisión. Ella reconoció en 'El Valor de la Verdad' que la agredió, pero indicó que las cosas se salieron de control por culpa de su familiar. Desde su punto de vista, la colombiana afirmó que fue Milena quien empezó la discusión entre ambas. Incluso, remarcó que por un momento pensó que iba a ser agredida, pese a estar gestando.

"Ella tenía otro plan que era esperarme fuera del canal (...) ella viene y me empieza a insultar y (me dice) que yo había venido a molestarla, que quería fregarle una serie que estaba lanzado y me mete cuerpo y no me deja ir. Ella me estaba grabando, pero me lo imaginaba porque ella todo graba", contó.

También recordó lo que Milena Zárate le dijo a su pareja Randol Pastor. "Empezó a insultarme y él pensaba que estábamos conversando. Cuando ve eso, ya se le acerca y le dice a él que no sabía con quién estaba y que pronto tendrá una sorpresita", narró. Según Greissy pensó que las cosas se saldrían de control cuando escupió a su hermana.

"Cuando la vi, pensé que venía a pegarme (...) apenas me desmayo, ella se fue", añadió.

En conclusión, la aparición de Greissy Ortega en 'El Valor de la Verdad' evidenció la complejidad de su relación con Milena Zárate, marcada por desconfianza, confrontaciones y situaciones que afectaron a toda la familia. Sus confesiones dejan en claro que la colombiana busca proteger a sus hijos y distanciarse de relaciones que le generan daño.