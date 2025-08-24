Greissy Ortega revela que le pagó S/10 mil a Ítalo Villaseca para casarse: "Me podían sacar del Perú"

Greissy Ortega regresó al sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para revelar episodios poco conocidos de su vida, especialmente de su tormentosa relación con Ítalo Villaseca, padre de sus hijos. Durante la emisión, la hermana de Milena Zárate sorprendió al público al contar que llegó a pagarle a su expareja por casarse y relató la violencia que sufrió a lo largo de su relación.

Greissy revela que le pagó a Ítalo Villaseca por casarse

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Greissy confesó que le pagó 10 mil soles a Ítalo Villaseca para que se casara con ella en un matrimonio por conveniencia, con el fin de evitar que la sacaran de Perú. La colombiana relató cómo surgió esta propuesta:

"Nos conocimos por una amiga en común. Empezamos a salir y ya me habían dado la alerta de que podían sacar del Perú. Yo era una persona sola, no tenía hijos ni nada. Para eso mi amiga le dice: 'Ítalo, ¿te quieres casar con Greissy? Ella te va a pagar. Ya no tendría que trabajar porque ya puedes entrar a la televisión y hacerte un nombre famoso y lo que tú siempre has querido'", declaró.

La colombiana añadió que Villaseca incluso consultó con su familia antes de aceptar la propuesta. Además, reveló que no fue la primera vez que Villaseca le pidió dinero, recordando un episodio anterior donde le solicitó 5 mil soles para defenderla en televisión.

"Él no lo pensó tres veces y dijo que sí porque su familia lo iba a aceptar. Su familia siempre ha querido que él sea de la televisión. Fui a hablar con su abuela y ella aceptó. En el primer 'Valor de la Verdad' me dijo 'me das 5 mil soles y yo te defiendo'. Siempre quiso ser más que yo y yo nunca quise ser más que él".", explicó frente a Beto Ortiz.

El calvario que sufrió y la pérdida de su bebé

El momento más impactante de la entrevista se produjo cuando Greissy Ortega relató la violencia que vivió junto a Villaseca, hasta el punto de perder a un hijo que esperaba. La colombiana contó que el cantante la golpeó en el estómago porque se había molestado al perder 100 dólares mientras ella compraba un pan por sus antojos de embarazo.

"Él agarra un zapato y me lo mete con toda la fuerza, vino, me insultó y me metió dos puñetes en el estómago", recordó Ortega. Tras acudir a la doctora, le informaron que los latidos del bebé descendían, y un día después, la niña falleció a los siete meses de gestación.

Greissy también relató que Villaseca llegó a proponer poner en adopción a la niña porque no quería tener una hija mujer, e incluso pensó en regalarla a su tío. Además, la colombiana confesó que aguantó la violencia por miedo a que su familia, incluida su hermana Milena Zárate, la viera derrotada:

"No sabía qué hacer, a quién acudir, a quién pedir un grito de ayuda sin que me juzguen. No sabía a quién pedir ayuda. Si le pedía a Milena iría a la televisión, con mi mamá no me hablo, mi papá no podía hacer nada (...) sentía que me lo merecía por lo de Milena, que cada golpe era cada error de mi vida, me hacía sentir peor que una cucaracha", relató entre lágrimas.

En conclusión, la participación de Greissy Ortega en 'El Valor de la Verdad' reveló un lado desconocido de su vida personal, marcado por la dependencia emocional, la violencia y decisiones difíciles por su familia y su futuro. La colombiana dejó claro que su regreso al programa tiene un propósito: cerrar un capítulo doloroso y mostrar la fortaleza que mantiene.