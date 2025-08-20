Greissy Ortega regresa a 'El Valor de Verdad' y hará fuertes revelaciones: "No tenía familia, ni a nadie"

Greissy Ortega ha sido anunciada como la nueva invitada este domingo en El valor de la verdad. La hermana de Milena Zárate se sentará nuevamente en el sillón rojo, y esta vez para contar la tormentosa relación que vivió con Ítalo Villaseca durante el tiempo que estuvieron juntos en Estados Unidos.

Greissy Ortega regresa a 'EVDLV'

El programa conducido por Beto Ortiz publicó un avance en el que Greissy será protagonista. En este se muestran videos con los que probaría las agresiones que sufrió por parte del padre de sus tres primeros hijos.

"Me acaba de golpear. Hago la denuncia pública por si algo me llega a pasar a mí o a mis hijos", se le escucha decir en uno de los videos que ella misma habría proporcionado al programa como pruebas de las confesiones que hará.

En otro momento, también se muestra cómo narra la terrible experiencia que tuvo al convivir con Ítalo. Además, se deja entrever que habría perdido un bebé mientras vivía fuera del país.

"No podía, Beto. No sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no tenía familia ni tenía a nadie ", agregó.

Otro momento impactante es cuando Beto Ortiz la cuestiona duramente, indicándole que expuso demasiadas cosas, soportando agresiones que pudieron haber terminado de forma fatal.

"Has tenido otro hijo más, y te has dejado golpear, y has aceptado la violencia, te has dejado lanzar un zapato. Fíjate al extremo al que has tenido que llegar. Has estado así de perder la vida", dijo el conductor.

Greissy Ortega volvió a ser madre

La colombiana Greissy Ortega anunció con gran emoción el nacimiento de su cuarto hijo, el primero junto a su actual pareja, Randol Pastor. El martes 15 de julio, ambos compartieron la feliz noticia a través de sus redes sociales, generando la alegría y los mejores deseos de sus seguidores.

Desde la clínica, Greissy publicó la fotografía del piecito del recién nacido y dedicó un tierno mensaje: "Eres perfecto, mi vida. Ya nació mi amor. Gracias por estar conmigo en todo momento". Por su parte, Randol Pastor también expresó su orgullo y amor al presentar públicamente a su pequeño hijo.

Sin embargo, esta alegría se ve contrastada con la aparición de Greissy Ortega en El valor de la verdad, donde compartirá pasajes difíciles de su vida, mostrando la gran diferencia que existe entre su pasado y su presente, ya que ahora es feliz al lado de Randol Pastor.