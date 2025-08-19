RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Doña Martha desea que Milett se case y tenga hijos con Marcelo Tinelli?: Esta fue su repuesta

La madre de Milett Figueroa habló en América Hoy sobre la relación de su hija con Marcelo Tinelli y reveló su opinión sobre una posible boda y futura maternidad.

¿Doña Martha quiere boda e hijos entre Milett y Tinelli?
19/08/2025

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan una polémica relación desde hace más de un año y, en medio de los constantes rumores de una posible crisis sentimental, la madre de la modelo, doña Martha Valcárcel, respondió si le gustaría que su hija se case y tenga hijos con el conductor de televisión.

¿Doña Martha quiere boda entre Milett y Tinelli?

Desde que inició la relación con Marcelo, doña Martha siempre se ha mostrado a favor del romance. Esta mañana asistió al programa América Hoy y, para sorpresa de todos, Ethel Pozo le preguntó si le gustaría que su hija se una en matrimonio con Tinelli.

"Toda madre quiere que sus hijas sean felices y que se casen cuando tengan que casarse y con quien tengan que casarse. Con quien su corazón les diga. La bendición de la mamá la tiene", dijo la señora con una sonrisa en el rostro.

Enseguida, Janet Barboza continuó la entrevista preguntando directamente si quisiera convertirse en abuela. Apelando al sentido maternal, doña Martha aseguró que ser madre es el sueño de muchas mujeres, incluyendo el de su hija.

"Ya ustedes le preguntaron a ella también si quiere ser mamá. Por supuesto, toda mujer que está enamorada, que es hija y amada por sus padres quiere tener una familia", agregó.

¿Milett será mamá próximamente?

Sin embargo, explicó que por ahora Milett no está lista para formar una familia. "Pero en este momento ella también ya lo dijo: no pienso todavía tener un niño, porque el día que tenga un hijo lo voy a cuidar y me voy a dedicar a él, por lo que ya no voy a poder trabajar", sentenció.

Cabe resaltar que hace unos días, Marcelo Tinelli envió un mensaje grabado desde Argentina, mostrando su apoyo y admiración hacia Milett. El conductor argentino aprovechó para felicitarla y reconocer todo lo que ha logrado en su carrera en tan poco tiempo.

Visiblemente emocionada, Milett respondió con sinceridad y entusiasmo. Esta situación ha  dejado en claro cuánto valora la relación.

"Es un bello hombre, es un bello ser. Siempre le digo, el ser que es me encanta. Pueden decir lo que quieran, pero yo así nunca me he enamorado. Nunca", declaró, confirmando la solidez de su vínculo y enviando un contundente mensaje a quienes cuestionan su relación.

Las declaraciones de doña Martha Valcárcel generaron diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Milett Figueroa se mostraron divididos entre los que sueñan con verla casada y quienes prefieren que siga enfocada en su carrera antes de formar una familia.

