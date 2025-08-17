Alejandra Baigorria revela por qué ya no sube fotos junto a Said Palao: "Llegaste a mi vida"

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria vuelve a captar la atención mediática, esta vez no por su faceta empresarial, sino por un detalle personal de su relación con Said Palao. La pareja, que disfruta de un viaje en el extranjero, generó comentarios luego de una interacción romántica en redes sociales.

¿Ale está cuidando más su relación con Said?

Said Palao utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir imágenes de su estadía en Buenos Aires junto a su esposa, destacando lo mucho que disfrutan de sus experiencias juntos. Este gesto sorprendió a los seguidores de ambos, ya que fue correspondido por Alejandra, quien respondió con un mensaje lleno de afecto y reflexión.

Lo que más llamó la atención fue la revelación de Baigorria acerca del motivo por el que no suele publicar fotos ni dedicatorias con su esposo. La empresaria explicó que prefiere mantener un bajo perfil en redes sociales respecto a su vida de pareja, porque prioriza vivir los momentos de manera íntima y sin la necesidad de compartirlos constantemente con el público.

"No suelo subir mucho juntos ni dedicar palabras por aquí, pero eres mi paz. Llegaste a mi vida a darme solo sonrisas. Te amo", escribió en historias de Instagram.

Alejandra y Said Palao

La respuesta de Alejandra fue interpretada como una muestra de madurez en su relación, dejando en claro que, aunque no exponga cada detalle de su vida privada, la conexión con su pareja sigue siendo sólida. Este gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes valoraron la autenticidad de la influencer.

¿Alejandra y Said serán padres?

En una reciente entrevista para el programa Más Espectáculos, Said contó detalles de sus vacaciones junto a Alejandra Baigorria y su hija, y adelantó que ya tienen planes para agrandar la familia. El viaje incluyó días de descanso en Jamaica y luego una visita a Estados Unidos, donde visitaron a la madre de Palao.

Durante la conversación con el espacio de América Televisión, Said describió lo bien que la pasaron en sus vacaciones y cómo aprovecharon para compartir momentos especiales. También fue consultado sobre el estado actual de su relación con Alejandra Baigorria, a lo que respondió con total sinceridad.

"Hay altos y bajos, hay peleas, es una relación normal, pero estamos felices", declaró el modelo, dejando en claro que, pese a las diferencias que puedan surgir, la pareja se mantiene sólida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su revelación de que ya tienen decidido convertirse en padres. Según explicó, el plan es para el próximo año debido a que en este 2025 tienen varios compromisos profesionales y personales que requieren toda su atención.

De esta manera, Alejandra Baigorria reafirma que su felicidad con Said Palao no depende de las redes sociales. La empresaria apuesta por un amor auténtico y lejos de las apariencias, priorizando la conexión real antes que la exposición pública.