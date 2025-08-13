RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Se pronuncia!

Thamara Medina se disculpa con su madre y Alejandra Baigorria por escándalo en boda: "No estuvo bien"

Thamara Medina rompió su silencio tras cuatro meses del incidente en la boda de Alejandra Baigorria, donde agredió a su madre, y asumió públicamente su responsabilidad comprometiéndose a cambiar.

Thamara Gómez se disculpa con Alejandra Baigorria y su mamá
Thamara Gómez se disculpa con Alejandra Baigorria y su mamá (Composición Karibeña)
13/08/2025

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, rompió su silencio después de cuatro meses del escándalo que protagonizó durante la boda de la empresaria, donde fue acusada de agredir a su madre, Verónica Alcalá, en un incidente que generó gran polémica en redes y medios de espectáculos.

Thamara pide disculpas a su madre y Alejadra

A través de Instagram, la hermana de Ale Baigorria compartió un extenso mensaje en el que reconoció la gravedad de lo ocurrido y aseguró que este episodio la marcó profundamente, llevándola a una etapa de reflexión personal. Indicó que su comportamiento fue totalmente inapropiado y contrario a los valores que quiere construir en su vida, por lo que decidió asumir su responsabilidad de manera pública.

"Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona", escribió en un inicio.

Thamara explicó que su prolongado silencio no fue indiferencia, sino la necesidad de analizar lo sucedido y encontrar la manera correcta de afrontarlo. Mencionó que aceptar sus errores le ha permitido recuperar la calma y dar un paso hacia adelante, dejando el pasado atrás y enfocándose en mejorar como persona.

Thamara niega hacerse la víctima

Asimismo, expresó que no busca justificarse ni victimizarse, pues considera que todos enfrentan problemas, pero la diferencia está en la forma de actuar ante ellos. Recalcó que no se siente orgullosa de lo ocurrido y que su compromiso es trabajar en sí misma para no repetir ese tipo de conductas.

Hermana de Alejandra Baigorria se pronuncia tras pelea con su madre, Verónica Alcalá: ¿Qué dijo?
Lee también

Hermana de Alejandra Baigorria se pronuncia tras pelea con su madre, Verónica Alcalá: ¿Qué dijo?

"No me enorgullece lo que pasó, por eso, estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse", agregó.

Thamara Medina se disculpa
Thamara Medina se disculpa

Finalmente, agradeció tanto a quienes la han apoyado como a quienes se sintieron decepcionados, reconociendo que todos han sido parte de su proceso de aprendizaje. Thamara aseguró que su meta es demostrar que incluso después de un error tan grave, es posible levantarse y transformar las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento personal. 

Amiga de Thamara Medina revela la relación de la joven con su madre Verónica: "Tenían muchos problemas"
Lee también

Amiga de Thamara Medina revela la relación de la joven con su madre Verónica: "Tenían muchos problemas"

"Gracias por leerme, a quienes me quieren, a quienes se decepcionaron de mí, a los que me entendieron sin conocerme y a quienes lastimé", concluyó.

De esta manera, Thamara Medina busca poner fin a la polémica que la persiguió durante meses. Reconoce su error, asume las consecuencias y reafirma su compromiso de mejorar, dejando claro que quiere transformar esta dolorosa experiencia en una oportunidad para crecer y reconstruir los lazos familiares dañados.

Temas relacionados Alejandra Baigorria boda Disculpas Thamara Medina verónica alcalá

Siga leyendo

Lo Más leído

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

últimas noticias
Karibeña