Thamara Medina se disculpa con su madre y Alejandra Baigorria por escándalo en boda: "No estuvo bien"

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, rompió su silencio después de cuatro meses del escándalo que protagonizó durante la boda de la empresaria, donde fue acusada de agredir a su madre, Verónica Alcalá, en un incidente que generó gran polémica en redes y medios de espectáculos.

Thamara pide disculpas a su madre y Alejadra

A través de Instagram, la hermana de Ale Baigorria compartió un extenso mensaje en el que reconoció la gravedad de lo ocurrido y aseguró que este episodio la marcó profundamente, llevándola a una etapa de reflexión personal. Indicó que su comportamiento fue totalmente inapropiado y contrario a los valores que quiere construir en su vida, por lo que decidió asumir su responsabilidad de manera pública.

"Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona", escribió en un inicio.

Thamara explicó que su prolongado silencio no fue indiferencia, sino la necesidad de analizar lo sucedido y encontrar la manera correcta de afrontarlo. Mencionó que aceptar sus errores le ha permitido recuperar la calma y dar un paso hacia adelante, dejando el pasado atrás y enfocándose en mejorar como persona.

Thamara niega hacerse la víctima

Asimismo, expresó que no busca justificarse ni victimizarse, pues considera que todos enfrentan problemas, pero la diferencia está en la forma de actuar ante ellos. Recalcó que no se siente orgullosa de lo ocurrido y que su compromiso es trabajar en sí misma para no repetir ese tipo de conductas.

"No me enorgullece lo que pasó, por eso, estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse", agregó.

Thamara Medina se disculpa

Finalmente, agradeció tanto a quienes la han apoyado como a quienes se sintieron decepcionados, reconociendo que todos han sido parte de su proceso de aprendizaje. Thamara aseguró que su meta es demostrar que incluso después de un error tan grave, es posible levantarse y transformar las experiencias negativas en oportunidades de crecimiento personal.

"Gracias por leerme, a quienes me quieren, a quienes se decepcionaron de mí, a los que me entendieron sin conocerme y a quienes lastimé", concluyó.

De esta manera, Thamara Medina busca poner fin a la polémica que la persiguió durante meses. Reconoce su error, asume las consecuencias y reafirma su compromiso de mejorar, dejando claro que quiere transformar esta dolorosa experiencia en una oportunidad para crecer y reconstruir los lazos familiares dañados.