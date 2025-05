Amiga de Thamara Medina revela la relación de la joven con su madre Verónica: "Tenían muchos problemas"

Se ha cuestionado la actitud de Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, al agredir a su madre Verónica Alcalá. Ante ello, ha salido una amiga de la joven a hablar sobre la relación que tenían ambas anteriormente.

El programa de 'Todo se Filtra', una amiga cercana a Thamara Medina revela que trabajó con ella en modelaje y en muchas ocasiones, le contó que no tenía una buena relación su madre Verónica Alcalá. Fueron tantos sus problemas que la hermana de Alejandra Baigorria le pidió ayuda a su padre para vivir con él.

"He visto que han discutido, han tenido sus discusiones, pero boca a boca. Nunca había visto que Thamara haya agredido a su mamá (...) Me ha contado a mí muchas cosas, por eso ella decidió ya no vivir con su mamá, porque tenían muchos problemas, no se llevaban bien y por eso su papá le dio la ayuda para que se vaya a vivir con él", expresó.