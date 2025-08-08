¿Vuelve Milett Figueroa? Productor confirma nueva conductora en "América Hoy", revela Janet Barboza

¡Tremenda bomba en "América Hoy"! En pleno programa en vivo, los conductores soltaron una primicia que dejó a todos con la boca abierta: una cuarta conductora se unirá al equipo. Y como si fuera poco, Milett Figueroa reapareció en el canal, pero evitó dar declaraciones, lo que aumentó las sospechas.

Milett volvió a América TV, pero no dijo ni "hola" a "América Hoy"

La popular Milett Figueroa fue vista por los pasillos de América Televisión, pero lo curioso fue que no quiso dar ni una sola declaración. La reportera del programa la abordó varias veces con preguntas sobre su relación con Marcelo Tinelli, pero ella solo sonreía y no respondía.

"Milett, ¿sigues con Marcelo? ¿Todo bien entre ustedes?", le preguntaron, pero ella siguió su camino. Más tarde, al subirse a su auto, Milett solo dijo: "¿Quién me puede ayudar a cerrar la puerta? Tengo una reunión", mientras su mamá, doña Martha, agregó: "Gracias, niños. Están contentos".

En el set de "América Hoy", Janet Barboza no ocultó su incomodidad por la actitud de Milett y le "reclamó" en vivo.

"Lo que sí me llama la atención es por qué nuestra excompañerita no nos soltó ni una pepa", mencionó Janet. Edson Dávila también notó su actitud distante: "Ni un hola, chicas. Como diciendo 'yo no las conozco'".

Edson Dávila bromeó con Valeria Piazza, quien supuestamente había tenido roces con Milett Figueroa. Y la lanzó un dardo.

"Bueno, a Valeria obviamente ya sabemos que no la va a saludar nunca porque la envenenó", dijo Edson. Valeria contestó: "¿Oye, por qué no? (Porque la evenenaste) ¿Qué te pasa? Después por decir eso, ando leyendo en el TikTok como escriben que Valeria la envenenó. No te pases, porque tú no pareces mi amigo, tú pareces mi hater".

Ethel Pozo trató de calmar la situación y sugirió que el silencio de Milett podía ser por una exclusiva con otro programa. Pero lo más fuerte vino cuando Janet le pidió al productor Armando Tafur que aclare si Milett regresaría al programa. La gran sorpresa fue la respuesta sobre un nuevo ingreso.

Productor confirma nueva conductora para "América Hoy"

Entonces, Janet fue directa al grano y le preguntó si Milett ingresaría al programa. El productor contestó dudando.

"Papá Armando, te lo pregunto públicamente, ¿has pensado en Milett Figueroa para que se sume al equipo nuevamente?", preguntó Janet. "La verdad o la mentira, dice papá Armando. La verdad... No", señaló Ethel Pozo.

De pronto, Edson cuestionó a su productor si, en todo caso, ingresaría una nueva conductora a "América Hoy". Armando Tafur aparentemente respondió que sí.

"No (ingresa Milett), nos asegura. Siguiente pregunta. ¿Va a ingresar una cuarta conductora?", comentó Edson. Janet Barboza dijo que el productor confirmó lo siguiente: "Sí, va a ingresar una cuarta conductora a 'América Hoy'". Valeria reaccionó sorprendida: "¿Conductora? ¡Pobrecita! La señora no la va a dejar hablar", dijo en tono de broma.

Sin embargo, aclararon que no ingresará hoy, lo que deja todo en suspenso. La identidad de esta nueva conductora está en duda. ¿Será Milett? Aunque el productor habría dicho que no, su presencia en el canal justo cuando se hace el anuncio ha dejado a todos con la duda.

La llegada de una nueva conductora a "América Hoy" ya es un hecho. Y aunque el nombre aún no se revela, algunas miradas apuntan a Milett Figueroa o quizá a una nueva figura. ¿Quién será? Solo el tiempo (y Papá Armando) lo dirán.