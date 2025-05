Giacomo Bocchio reaparece en 'América Hoy' tras su salida de 'EGCF': "Contento de estar aquí"

El chef Giacomo Bocchio ha logrado ganarse el corazón de sus seguidores tras aparecer por más de once temporadas en 'El Gran Chef Famosos'. Después de su salida, ahora reapareció en el programa 'América Hoy' donde preparó un platillo afirmando sentirse muy contento.

En el programa de hoy martes 27 de mayo, Giacomo Bocchio reapareció en la televisión después de varios meses, pero en el programa de 'América Hoy' en otro canal de TV. Como se recuerda, el artista formó parte del programa 'El Gran Chef Famosos' durante varios años hasta su salida hace unos meses.

Durante su participación, el chef llegó al programa de las mañanas para preparar una versión chiclayana de la papa a la huancaína. Los conductores como Ethel Pozo, Valeria Piazza, Janet Barboza y Edson Dávila disfrutaron del platillo preparado.

Después, Giacomo Bocchio se pronunció a través de sus redes sociales sobre su participación en el programa de entretenimiento de 'América Televisión'. Además, afirmó que cuenten con él para ser invitado nuevamente para seguir cocinando para ellos.

En marzo, Giacomo Bocchio anunció en una transmisión en vivo que no fue renovado para la nueva temporada del concurso de cocina, ya que el canal quería una cosa diferente. A pesar de su salida, se emocionó mucho cuando 'El gran chef famosos' ganó el premio a mejor programa de entretenimiento.

"Me han preguntado muchísimo si voy a seguir en El Gran Chef y la respuesta es NO. No voy a estar en El Gran Chef en la siguiente temporada, es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente", expresó en sus redes.