Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

Christian Cueva ha contratado a un nuevo estudio de abogados, que llevaran su caso de ahora en adelante. Tras las declaraciones de la abogada, Pamela López arremetió en su contra, pero la Dra. Medaly Barrientos del estudio de abogados Villaverde le respondió.

Abogada de Cueva responde a Pamela López

La Dra. Medaly Barrientos del estudio de abogados Villaverde se presentó en el programa de 'Esta Noche' donde habló en representación de Christian Cueva. Así mismo, respondió a Pamela López luego de sus declaraciones en sus redes sociales donde sale a defender que sí habría estado detrás de la crianza de sus hijos.

"Siempre es importante poder aclarar, a nosotros nos sorprende la reacción tan agresiva que ha tenido la señora López cuando nosotros en el ejercicio del derecho de defensa del señor Christian Cueva hemos mandado el 13 de agosto una carta notarial con la finalidad que la señora se puede rectificar de las afirmaciones que habría vertido en un programa de TV como en sus redes sociales", expresó en vivo.

Así mismo, señaló que está en la defensa de su patrocinado y tras ser consultada sobre la carta notarial que compartió el futbolista. Donde habría dado la información personal de Pamela López, comenta que no fue con mala intención de exponerla, solo de ejercer su derecho de defenderse.

"El que ha colgado el ejercicio de su derecho ha sido el señor Christian Cueva en su red social oficial. Ahí no estamos cometiendo ningún delito contra ninguna persona. No tenía ninguna intención de exponerla, él está ejerciendo el derecho a su honor y su reputación que ha sido mancillada por la señora López", agregó.

¿Qué dijo Pamela López?

La popular 'KittyPam' aseguró que la doctora Barrientos no está informada de su vida y, por lo tanto, estaría diciendo mentiras sobre la crianza de sus tres menores hijos.

"No te lo voy a permitir, doctora. No te lo voy a permitir y te vas a tener que retractar. Tú te vas a tener que retractar por decir tantas mentiras (...) Estoy ofuscada y molesta, porque tengo que lidiar con varias personas, como el padre de mis hijos, que mienten descaradamente", señaló.

Es así como Pamela López habría dado su descargo de manera muy efusiva por medio de sus redes sociales. La abogada de Christian Cueva respondió que solo está defendiendo los derechos de su patrocinado y no quieren tener una confrontación con la señora, solo llegar a una conciliación por los niños.