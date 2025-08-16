Expareja de 'Chevy' niega querer lucrar tras pedir S/800 por entrevista: "Solo deseo justicia"

El pleito entre el salsero 'Chevy' y su expareja Micaela Guzmán sigue dando que hablar. Esta vez, la joven salió al frente en redes sociales para explicar por qué pidió S/ 800 a la producción de "Amor y Fuego" a cambio de dar una entrevista.

Expareja de 'Chevy' niega lucrar tras pedir S/ 800 a AyF por entrevista

El salsero 'Chevy' y su expareja Micaela Guzmán están en medio de un enfrentamiento público que ha captado la atención de la farándula local.

Todo empezó cuando se filtró que Micaela habría pedido S/ 800 a la producción de "Amor y Fuego" a cambio de dar una entrevista sobre su conflicto con el cantante. Muchos lo interpretaron como un intento de lucrar con el problema, pero ella salió al frente a aclarar las cosas.

A través de sus redes sociales, Micaela explicó que ese dinero no era para beneficio personal, sino para cubrir los gastos urgentes de su pequeña.

"El pedido económico fue para lo que necesita mi hija (consultas, leche, pañales, medicinas, pañitos, transporte), porque no recibo ni un sol desde el 29/07 y así se lo hice saber a la reportera de 'Amor y Fuego' que me contactó. Recalco en la conversación que mi intención no es lucrar y solo deseo justicia", señaló la joven.

Además, mostró que en sus conversaciones con la producción dejó claro que su hija está enferma y necesita apoyo urgente.

Sin ayuda de 'Chevy'. En otro momento, Micaela reafirmó que se encuentra sola en la manutención de su pequeña.

"Ahora estoy sin apoyo económico de 'Chevy' y como es de conocimiento, mi bebé está enferma. No hay problema, yo puedo ir al programa el día lunes. Hay algunos puntos que como ya lo comenté no son ciertos, como los resultados del médico legista", explicó al programa, mediante un chat de WhatsApp.

Ex de Chevy explica por qué pidió dinero a "Amor y Fuego". (Instagram)

Con esto, la joven responde a quienes dudan de su versión y asegura que no está inventando nada. Incluso en la misma conversación explica el motivo del pedido.

"Pero de qué forma me podrían ayudar también, como te comento veo por mi hija sola ahora y a lo que voy a exponer casi toda mi vida privada. (¿De cuánto estamos hablando Mica?) Cuanto podría ser, mi intención no es lucrar... porque lo que deseo es justicia. Pero necesito un apoyo, sobre todo para la salud y alimentación de mi hija. (¿Podrías darme un aproximado?) 800. Al menos para poder cubrir algunos gastos de mi bebé hasta la fecha de conciliación, que me la han reprogramado. Por favor (Déjame consultarlo)", se lee.

'Chevy' se defiende

Por su lado, el ex chico reality decidió romper su silencio y concedió una entrevista a "Amor y Fuego", donde negó haber agredido a su expareja.

"Yo a Micaela no la he tocado, yo he sido responsable de Micaela desde sus 18 años. Ella me llama para llevar a mi hija, para llevarla al hospital, pero decidí llevarla a la clínica. Yo no soy un santo, pero nunca le he puesto la mano a Micaela", declaró.

También el cantante descartó haber amenazado de muerte a la madre de su hija. Incluso mencionó que el médico legista que la evaluó no encontró algo.

"Jamás. Es imposible, yo no toco a mujeres. Lo dijo, pero el médico legista nunca arrojó nada", recalcó.

Este cruce de acusaciones entre 'Chevy' y Micaela parece estar lejos de terminar. Mientras ella insiste en que solo quiere justicia y apoyo económico real para su hija, él busca defender su nombre y limpiar su imagen de los señalamientos de violencia. La historia ya no solo se cuenta en los tribunales, sino también en los programas de espectáculos, donde cada palabra y cada prueba se convierte en un nuevo capítulo.