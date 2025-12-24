Mario Irivarren revela que su suegro lo vigila para que se porte bien: "Onelia Molina es su engreída"

Mario Irivarren y Onelia Molina retomaron su relación sentimental hace unos meses, luego de separarse porque el chico reality quiso comunicarse con su ex para cerrar ciclos. Ahora, el padre de la odontóloga estaría vigilando cerca mente a Irivarren para que no vuelva a equivocarse.

Su suegro lo tiene vigilado

Durante una entrevista con 'America Espectáculos', Mario Irivarren hablo de la familia de su novia Onelia Molina, dónde no termino de elogiarlos, pero reveló que su suegro estaría viendolo todo el tiempo para que no dañe a su hija.

"Mi suegro nunca va dejar de tener el ojo encima porque Onelia es la niña de sus ojos, la engreída, su adoración. A mí me encanta la familia que tiene, el padre, la madre, el hermano que tiene son espectaculares", expresó.

Cómo se recuerda, el chico reality causó mucho dolor y desconfianza a Onelia, luego de que quisiera comunicarse con Vania Bludau. Incluso, tiempo después salió una foto de la amiga de Alejandra Baigorria abrazando a Mario Irivarren causando mucha más polémica entre ellos. Aún así, parece que recuperó la confianza de la familia de su novia, pero bajo vigilancia.

"Wilber es un padre espectacular, muy pocas veces en mi vida he conocido un padre tan bueno, tan presente, tan cariñoso como es él", agregó el joven sobre la familia de su novia.

Sobre Onelia Molina y Mario Irivarren

Onelia Molina y Mario Irivarren estuvieron en una relación estable durante más de dos años derrochando amor en las redes sociales. Lamentablemente, todo terminó cuando asistieron a la boda de Alejandra Baigorria dónde Vania Bludau habría sido la manzana de la discordia.

Después de unos meses, la pareja decidió darse una nueva oportunidad juntos y retomaron su relación amorosa. Desde entonces, han defendido su noviazgo dejando atrás los problemas con Vania Bludau y Alejandra Baigorria.

Incluso, Irivarren decidió cortar vinculo con Alejandra Baigorria tras lo sucedido, ya que muchos creían que fue la causante de todo al hablar de Vania Bludau con él. Aunque la empresaria quiso mantener su amistad, se alejaron con el paso de los meses después de lo sucedido en su boda con Said Palao.

De esta manera, Mario Irivarren se ha mantenido más cerca de Onelia Molina y su familia, dónde en una entrevista reveló que le agrada mucho sus suegros y cuñado. Aunque, reveló que el padre de su novia siempre está vigilando lo para que no cometa errores que dañen a su hija.