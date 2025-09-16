Vania Bludau impacta al revelar dura pérdida en su familia con emotivo mensaje: "Me parte el corazón"

La influencer peruana Vania Bludau conmovió a sus seguidores al revelar una de las pérdidas más significativas de su vida. Alejada desde hace meses de la farándula peruana, la exchica reality compartió en sus redes sociales que su querido perrito Gastón, con quien convivió por más de 12 años, falleció, dejando un profundo vacío en su hogar y en su corazón.

Vania Bludau anuncia la dolorosa pérdida

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vania abrió su corazón con un emotivo mensaje en el que narró lo difícil que resultó ver a su compañero de vida partir. La modelo reveló que su mascota vivió más de 12 años con ella.

"Mi Gastoncito se fue hoy después de acompañarme más de 12 años. Fue muy triste verlo luchando por mantenerse junto a nosotros, pero ya no podía más. Me parte el corazón que el coro de los 'Gastones' perdió un integrante. Y ya no estará mi gordo pidiéndome pollito cada que me veía almorzar", escribió la modelo.

Para Vania, Gastoncito no era solo una mascota, sino un miembro más de su familia, presente en momentos clave de su vida y siempre dispuesto a acompañarla en silencio. En sus palabras, se percibe no solo el duelo por la pérdida, sino también el agradecimiento por los años compartidos.

"Nadie más que él me rechazó besos y me causa una gran sonrisa al recordarlo así... solo él caminaba como un pequeño caballito de barbas frondosas y un ladrido grave como de señor mayor. Quien tenga mascotas entenderá el dolor que siento en mi corazón", agregó.

Para Vania, los recuerdos junto a su "gordo" son un refugio en medio de la tristeza. En sus historias de Instagram compartió diversas fotografías que muestran el vínculo único que los unía, reflejando el amor y la compañía incondicional que le brindó durante más de una década.

Vania Bludau dedica emotivo mensajes a su mascota.

Un lazo inquebrantable con sus mascotas

El amor de Vania por sus mascotas no es nuevo. En 2023, cuando residía en Estados Unidos, la influencer ya había expresado su preocupación por otra de sus perritas, "Gastona", que debió someterse a una compleja cirugía. En aquel momento, confesó:

"Ansiedad, miedo y angustia. Me gustaría hacer todo lo que está en mis posibilidades, ayudarte a que no sientas dolor. No soporto pensar que ese cuerpito de 6 kilos está entrando a su tercera operación, una tras otra y siendo esta la más riesgosa. Hoy no logro concentrarme en nada".

Mensaje de Vania su mascota 'Gastona' en 2023.

El amor de Vania por sus animales es tan profundo que incluso lleva tatuado el rostro de una de sus mascotas, un gesto que refleja la importancia que tienen en su vida. Con esta despedida, Vania muestra que el amor hacia los animales trasciende el tiempo y las palabras, dejando claro que los recuerdos permanecerán como un tesoro imborrable en su corazón.

En conclusión, la partida de Gastón representa para Vania Bludau un duro golpe que sus seguidores no han dudado en acompañar con mensajes de aliento. La exchica reality, que ha decidido mantener un perfil bajo desde hace meses, mostró una vez más la sensibilidad que la une a sus animales.