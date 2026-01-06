Monique Pardo conmueve al contar que vende reliquias de su pasado artístico: "La más preciada soy yo"

Alejada de los escenarios, Monique Pardo reapareció en la televisión peruana con un testimonio que conmovió al público. En una entrevista para Día D, la exvedette habló sin filtros sobre su difícil presente, marcado por problemas de salud, dificultades económicas y soledad, en contraste con su pasado de fama.

Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico

Durante la entrevista, Monique Pardo reveló que en la actualidad se gana la vida vendiendo muebles, cuadros, accesorios y diversos objetos que forman parte de su historia personal y artística. Desde la puerta de su vivienda, la exvedette se ha convertido, como ella misma lo define, en una "anticuaria", ofreciendo piezas que con el paso de los años se transformaron en auténticas reliquias.

Entre risas y reflexiones, Pardo hizo una afirmación que resume su visión sobre esta nueva etapa: "La antigüedad más preciada soy yo". Con esa frase, dejó en claro que, más allá de los objetos materiales, su propia historia sigue siendo su mayor valor. Sin embargo, detrás de ese comentario cargado de humor se esconde una situación compleja, atravesada por una delicada condición de salud.

La exvedette reveló que padece insuficiencia cardíaca tricúspidea, diagnosticada en el INCOR, y la atribuyó al accidente que sufrió en El Artista del Año. Desde entonces, ha perdido más de 15 kilos y ha requerido constantes atenciones médicas.

"El otro día estuve toda la noche en emergencia en el Rebagliati", relató con crudeza. Pese a la dureza de la situación, también expresó gratitud hacia el personal médico que la ha atendido: "Mil veces ustedes me han devuelto la vida".

Aunque meses atrás se informó que América Televisión y Gisela Valcárcel debían pagarle una indemnización de S/30 mil por daño moral, Pardo manifestó su incomodidad con el monto, al considerar que no cubre las necesidades que enfrenta actualmente.

Hoy vive sola en su casa y se las arregla como puede. Contrata a una persona que limpia su vivienda una vez por semana y, ante la falta de recursos, incluso decidió poner a la venta su emblemático Volvo rojo, uno de los símbolos más reconocidos de su imagen pública.

La historia detrás de "Caramelo"

Otro de los momentos más impactantes de la entrevista estuvo relacionado con "Caramelo", la canción más emblemática de su carrera. Durante años, el tema fue asociado a interpretaciones pícaras y de doble sentido. No obstante, Monique Pardo sorprendió al revelar el verdadero origen de la letra, muy alejado de la connotación popular que muchos le atribuyeron.

Según contó, "Caramelo" nació en un contexto profundamente doloroso. La canción fue escrita para su madre, Rosa, quien atravesaba una dura batalla contra el cáncer. En ese momento, la frase "No me quites mi caramelo" era, en realidad, una súplica dirigida a Dios para que no se llevara a su madre.

Esa revelación permitió entender que, detrás del personaje provocador que construyó en escena, existía una artista marcada por el dolor, el amor familiar y el miedo a la pérdida. Hoy, Monique mira su propia historia con la misma honestidad con la que enfrenta el presente.

En conclusión, lejos de victimizarse, Monique Pardo habló de la muerte sin temor y con la irreverencia que la caracteriza. Entre ironía y confesiones, expuso un presente austero, mostrando en Día D a la mujer que enfrenta esta etapa con valentía y honestidad.