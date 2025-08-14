RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Monique Pardo se pronuncia tras ganar demanda a GV Producciones: "Es una burla, realmente me duele"

Monique Pardo expresó su indignación tras recibir una indemnización de 30 mil soles por el accidente sufrido en un programa de Gisela Valcárcel, asegurando que el monto no cubre sus gastos.

14/08/2025

Monique Pardo finalmente rompió su silencio, luego de que el Poder Judicial fallara a su favor en la demanda que interpuso contra GV Producciones y América TV, por el accidente que sufrió en uno de los programas que conducía Gisela Valcárcel y que la dejó con graves secuelas, impidiéndole llevar una vida con normalidad.

Monique, indignada con decisión del Poder Judicial

La exvedette se presentó en el programa Todo se Filtra para contar el calvario que vive tras el accidente, ya que utiliza una silla de ruedas para movilizarse y no puede permanecer de pie durante mucho tiempo debido al dolor. En ese sentido, dijo que los 30 mil soles que recibirá no son suficientes y, mucho menos, los 287 soles por gastos médicos.

"Es una burla más, porque con eso no voy a poder sobrevivir y pagar todas las deudas que tengo", dijo a las cámaras de Todo se Filtra.

Enseguida, explicó que ella solicitó una reparación civil de 250 mil soles, pero el Poder Judicial sólo le otorgó 30 mil. Monique continúa trabajando, haciendo un gran esfuerzo, ya que no puede movilizarse con normalidad.

"Es muy difícil mi vida, yo utilizo silla de ruedas, muchos me deben haber visto, me paro, tiro el abrigo y saco fuerzas, no sé de dónde, para poder cantarles", agregó.

La popular 'Caramelo' también agradeció a las personas que le han dado trabajo y dijo que actualmente realiza shows solo los fines de semana, recibiendo el respaldo del público. Además, su abogada señaló que apelarán la decisión del Poder Judicial.

Monique gana juicio

Monique Pardo obtuvo un importante triunfo legal luego de que el Poder Judicial determinara que América TV y GV Producciones actuaron con negligencia en el accidente que sufrió durante el programa El Artista del Año, conducido por Gisela Valcárcel, en 2021. La decisión judicial le reconoce una indemnización por los daños ocasionados.

La sentencia establece que la artista recibirá 30 mil soles por daño moral y 287.76 soles por gastos médicos. Sin embargo, tanto ella como su defensa consideran que el monto es insuficiente frente a las consecuencias que ha enfrentado y los ingresos que dejó de percibir tras el incidente.

El abogado de Pardo resaltó que en el país no existe una verdadera conciencia indemnizatoria, comparando la cifra otorgada con los montos mucho más elevados que se conceden en casos similares en otros países. Por ello, anunció que recurrirán a instancias superiores para buscar un fallo que aumente la compensación.

Es así que, Monique Pardo continúa enfrentando secuelas físicas y económicas tras el accidente, confiando en que la apelación de su abogada logre una reparación justa. Mientras tanto, sigue trabajando con esfuerzo y agradece el apoyo del público que la respalda en cada presentación.

