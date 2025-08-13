Monique Pardo gana juicio contra la productora de Gisela y deberá recibir 30 MIL SOLES por daño moral

Monique Pardo obtuvo un importante triunfo legal luego de que el Poder Judicial determinara que América TV y GV Producciones actuaron con negligencia en el accidente que sufrió durante el programa El Artista del Año, conducido por Gisela Valcárcel, en 2021. La decisión judicial le reconoce una indemnización por los daños ocasionados.

Monique gana juicio contra productora de Gisela

La sentencia establece que la artista recibirá 30 mil soles por daño moral y 287.76 soles por gastos médicos. Sin embargo, tanto ella como su defensa consideran que el monto es insuficiente frente a las consecuencias que ha enfrentado y los ingresos que dejó de percibir tras el incidente.

El abogado de Pardo resaltó que en el país no existe una verdadera conciencia indemnizatoria, comparando la cifra otorgada con los montos mucho más elevados que se conceden en casos similares en otros países. Por ello, anunció que recurrirán a instancias superiores para buscar un fallo que aumente la compensación.

"En otros países, este tipo de daño se podría calcular en millones. Aquí solo se ha contemplado un monto mínimo, sin considerar los ingresos que mi patrocinada dejó de percibir en eventos y presentaciones", indicó.

Monique asegura que las secuelas del accidente han sido graves y permanentes, afectando directamente su salud. Actualmente enfrenta problemas cardíacos que la obligan a movilizarse en silla de ruedas y a someterse a constantes atenciones médicas, cuyos gastos, afirma, no fueron contemplados en la sentencia emitida por el juzgado.

El accidente de Monique Pardo

El accidente ocurrió durante una gala especial en la que Pardo participaba como figura central y Gisela Valcárcel era la conductora. La investigación concluyó que no recibió indicaciones claras para prevenir riesgos y que, por el tipo de presentación, era previsible que se desplazara por el escenario, lo que aumentaba la probabilidad de una caída.

En su momento, la defensa presentó una demanda solicitando 250 mil soles como compensación por daños y perjuicios, argumentando que la producción no garantizó condiciones seguras para su participación. El fallo actual, aunque favorable en cuanto al reconocimiento de negligencia, no colma las expectativas de la artista y su equipo legal.

El caso de Monique Pardo ha abierto un debate sobre las medidas de seguridad en programas de entretenimiento y la responsabilidad que tienen las productoras y canales con los artistas invitados. Pese a la apelación en curso, este fallo marca un precedente para la protección de los derechos de quienes participan en producciones televisivas de alto riesgo.