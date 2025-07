Valeria Piazza se pronuncia tras rumores de renuncia a 'América Hoy': "Somos un equipo bonito"

Valeria Piazza rompió su silencio luego de que la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, afirmara que renunció al programa América Hoy porque sus compañeras le hicieron un cargamontón por sus recientes comentarios. La exreina de belleza aseguró que ha formado un gran equipo de trabajo y descartó haber dado un paso al costado.

En recientes declaraciones para GV Producciones, Valeria indicó que estar en un programa de espectáculos que se emite todos los días en la mañana no es una tarea sencilla, pero que gracias al apoyo de sus compañeros ha logrado adaptarse al medio y crecer como conductora.

"En este tiempo en América Hoy siento que he aprendido muchísimo bajo la dirección de Armando Tafur. He podido crecer como conductora y hoy el público me conoce más. No es fácil la velocidad de un programa en vivo, y gracias a mis compañeros he podido ir encontrando mi lugar dentro del set", indicó.