Maju Mantilla reaparece en "Arriba mi gente" y habla sobre su separación: "Déjense de especulaciones"

Maju Mantilla volvió a la pantalla de "Arriba mi gente" después de dos días de ausencia, en medio de la tormenta mediática por su separación de Gustavo Salcedo. La ex Miss Mundo se mostró firme, agradeció el apoyo recibido y pidió para con las especulaciones sobre el fin de su matrimonio.

Maju Mantilla reaparece en "Arriba mi gente"

Maju Mantilla volvió a la conducción de "Arriba mi gente" después de dos días ausente, en medio de la polémica generada por el comunicado de su aún esposo, Gustavo Salcedo. Este había confirmado el fin de su matrimonio públicamente.

La ex Miss Mundo decidió romper el silencio en vivo y dejó un mensaje claro a sus seguidores y a la prensa. La conductora inició el programa con un discurso sincero en el que reconoció que no está pasando un buen momento.

"Yo quiero aprovechar este momento esta mañana para saludarlos pero también para decirles que estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí. Esto se suma que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada, pero como siempre y me ha caracterizado yo voy a resolver y afrontar mis problemas de forma privada sin exponerlos", expresó.

Maju Mantilla pidió que se respete su decisión de mantener en reserva lo que ocurre en su vida personal. Además solicitó que se dejen las suposiciones, especulaciones y juicios erróneos.

"Así que les pido por favor que se dejen de suposiciones, de especulaciones, de juicios erróneos porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer. Voy a agradecerles a ustedes por su cariño pero sobre todo por su comprensión, gracias por eso y estamos aquí para continuar trabajando", añadió con firmeza.

Su ausencia encendió las alarmas

La reaparición de Maju se dio tras dos días en los que no estuvo al frente del programa, lo que levantó sospechas entre los televidentes. Primero fue reemplazada por Tula Rodríguez y luego por Karina Borrero, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo.

La ausencia ocurrió justo después de que Gustavo Salcedo publicara un comunicado en el que confirmó la ruptura.

"Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años con momentos muy importantes de nuestras vidas. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos", escribió.

Ese mensaje sorprendió no solo al público, sino también a sus compañeros de set de "Arriba mi gente". Ellos le enviaron palabras de aliento al día siguiente del anuncio, pues no se presentó a trabajar.

Maju busca seguir adelante. La conductora volvió al set con la profesionalidad que siempre la ha caracterizado, aunque dejó claro que atraviesa un proceso difícil. Su objetivo, según dijo, es continuar trabajando y mantener la fortaleza frente a las cámaras. Con sus palabras, pidió comprensión y respeto tanto al público como a los medios, dejando claro que no dará más declaraciones sobre su vida privada.

En conclusión, la reaparición de Maju Mantilla en "Arriba mi gente" marca un punto de quiebre en su vida personal y profesional. Aunque reconoció estar viviendo "días complicados", también reafirmó su compromiso con su trabajo y con el público que la acompaña.