Maju Mantilla habría engañado a Gustavo Salcedo, según productora: "Dicen que con un compañero"

Los rumores sobre la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen dando que hablar. Ahora, una productora del programa "Chimi Churri" encendió la polémica al deslizar que la exreina de belleza le habría sido infiel a su aún esposo en más de una ocasión.

Productora acusa a Maju Mantilla de supuesta infidelidad a Gustavo

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue dando que hablar. Lo que en un inicio parecía un comunicado formal del esposo de la conductora para anunciar el fin de su matrimonio, terminó generando una serie de rumores y especulaciones en el mundo de la farándula.

El empresario informó hace unos días que su relación con la ex Miss Mundo había llegado a su fin, destacando que ambos seguirán unidos por sus hijos. Sin embargo, lejos de cerrar el tema, la noticia abrió la puerta a comentarios que apuntan a posibles problemas de infidelidad y otras tensiones en la pareja.

Lo que parecía una despedida cordial se convirtió rápidamente en un nuevo escándalo mediático, donde las versiones de supuestas traiciones han cobrado fuerza y mantienen a los seguidores pendientes de los próximos capítulos en esta historia.

Durante el programa Chimi Churri, la productora Verónica Alcántara lanzó una fuerte acusación contra Maju Mantilla. Según dijo, no habría sido Gustavo el infiel, sino la propia conductora.

"Mis fuentes dicen que ella habría sacado los pies del plato con un compañero que se sienta a su costado y dicen que está casado. No me consta, no lo sé. (...) Es una fuente muy confiable. Yo creo que se lo ha devuelto. Me dicen que no es la primera vez", señaló Alcántara en vivo.

El comentario dejó a todos en shock y abrió un debate en redes sociales sobre lo que realmente pasó en este matrimonio que duró más de 13 años.

Más rumores en Latina. El conductor Christian Bayro, quien también estaba en el programa, también comentó al respecto. Aseguró que en los pasillos de Latina, canal donde trabaja Maju, ya se sabía que la relación estaba quebrada.

"En los pasillos de Latina hay rumores. A mí lo que me han dicho es que ese matrimonio está partido hace rato", sostuvo.

Estas palabras encendieron aún más las especulaciones, pues hasta el momento Maju no ha salido a dar su versión de los hechos. Incluso Bayro mencionó en otro programa llamado "Olla a presión" de Seniors TV más sobre el rumor.

"No es que Maju haya sacado los pies del plato... Gustavo se habría enterado que está saliendo con otra persona y por eso sacó el comunicado", mencionó el periodista.

Desmienten las versiones

Por su parte, el periodista Ricardo Rondón salió a defender a la exreina de belleza. Calificó de irresponsable difundir rumores sin pruebas y aseguró que la información sobre una supuesta infidelidad no es cierta.

"Es un acto absolutamente irresponsable, porque ha deslizado y está generando con sus comentarios una sensación absolutamente repudiable y poco prudente... Es absolutamente desagradable. Hay que ser periodistas responsables al comentar, deslizar. Si uno hace un señalamiento es porque tienes como probar, pero eso es especular", sentenció Ricardo Rondón.

Hasta ahora, ni Maju ni Gustavo han confirmado ni desmentido lo dicho por Alcántara, lo que mantiene a todos atentos a sus próximos pasos.

En conclusión, lo que comenzó como un comunicado de separación se ha convertido en una novela de farándula con giros inesperados. Entre acusaciones de infidelidad, rumores de pasillo y desmentidas de colegas, la historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo parece tener todavía varios capítulos por contar.