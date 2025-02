¡Sa paseó en ropa interior! Ricardo Rondón cumplió reto tras triunfo de Alianza Lima en La Bombonera

La clasificación de Alianza Lima a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 no solo desató la euforia de los hinchas, sino que también llevó a Ricardo Rondón a cumplir un peculiar reto. El presentador había prometido que, si los blanquiazules eliminaban a Boca Juniors, saldría en ropa interior y sorprendió al cumplirlo con un insólito momento en las calles de Chorrillos.

Durante la emisión de 'Contra el Tráfico', los oyentes notaron la ausencia de Rondón al inicio del programa, lo que generó incertidumbre sobre si cumpliría su promesa. Sin embargo, el conductor apareció en los exteriores de Radio Exitosa para aclarar la situación.

"Vamos a dejarnos de hipocresías. Técnicamente, Alianza no ganó el partido. Clasificó a la siguiente ronda, le ganó a Boca Juniors y lo que quieran, pero no lo ganó. Así que no tengo que cumplir ninguna promesa", afirmó en un primer momento, intentando evadir el desafío.