Precio del DÓLAR HOY, jueves 21 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú registró una leve variación este jueves 21 de agosto, mostrando una tendencia de estabilidad que se ha mantenido durante todo el mes. La divisa estadounidense sigue moviéndose dentro de un rango acotado, reflejando calma en el mercado cambiario nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.527 para la compra y S/ 3.539 para la venta, evidenciando una ligera baja en comparación con la jornada anterior.

Un mes con estabilidad cambiaria. Durante agosto, el dólar ha transitado por un escenario de variaciones mínimas. Aunque en días puntuales se acercó a los S/ 3.58, rápidamente retornó a niveles más bajos, manteniendo un promedio cercano a los S/ 3.55. Este comportamiento ha reducido la volatilidad en operaciones financieras y comerciales.

Precio del dólar del 1 al 21 de agosto. (SUNAT)

Factores detrás de la calma. La relativa tranquilidad responde a la intervención oportuna del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ha buscado evitar movimientos bruscos. Asimismo, el ingreso constante de dólares por exportaciones y remesas ha equilibrado la demanda local, lo que explica la estabilidad observada en las últimas semanas.

Impacto en ciudadanos y empresas. Este escenario favorece a familias con deudas en dólares, que no enfrentan incrementos en sus pagos. De igual manera, los importadores encuentran un contexto predecible para sus compras en el exterior. En tanto, los exportadores pueden planificar con mayor seguridad, pese a que la baja resta algunos márgenes de ganancia.

Perspectivas del mercado. Analistas económicos estiman que la tendencia de estabilidad se mantendrá en el corto plazo, salvo que se presenten choques internacionales que modifiquen el comportamiento de la divisa. Mientras tanto, se prevé que el dólar continúe fluctuando en rangos estrechos, ofreciendo confianza a inversionistas y consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 21 de agosto de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía parece estable, siempre es mejor estar bien informado para evitar pérdidas y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este jueves 21 de agosto, con un precio de S/ 3.527 para la compra y S/ 3.539 para la venta. Aunque registra un leve retroceso, el mercado cambiario nacional conserva su firmeza, consolidando un entorno favorable para la planificación financiera y comercial.