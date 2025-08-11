¿Dardo para Melissa Klug? Yahaira Plasencia lanza picante mensaje en show: "No te voy a dar más luz"

¡Se encendió la farándula! Yahaira Plasencia volvió a estar en el ojo de la tormenta tras unas polémicas palabras que soltó en pleno concierto en Lima norte. Muchos aseguran que el mensaje habría sido para nada menos que Melissa Klug, la expareja de Jefferson Farfán.

Yahaira manda fuerte mensaje que habría sido para Melissa Klug

¡La salsa se puso picante! Yahaira Plasencia volvió a dar de qué hablar tras unas frases que soltó en medio de un concierto en Lima norte. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como un dardo directo para Melissa Klug, la expareja de Jefferson Farfán.

La 'Patrona' llegó algo apurada a su presentación en la discoteca 3 Regiones. A su llegada, la reportera de "América Hoy" le consultó sobre las exs que se juntan para facturar.

"Yahita hermosa, ¿cómo has estado?", preguntó. "Bien, ustedes, qué tal?", respondió la cantante, asegurando que sigue trabajando sin parar. La periodista no perdió la oportunidad y le soltó: "Ahora está de moda que las ex se junten para facturar". "Sigo trabajando un montón, llegué de la gira de Europa", comentó, dejando en claro que su agenda está llena.

El comentario habría sido en alusión a la reciente alianza de Melissa Klug y Darinka Ramírez para promocionar negocios. Yahaira respondió y se retiró al escenario, prometiendo conversar más a la salida.

Ya en el show, la salsera dejó a todos boquiabiertos cuando, entre canción y canción, lanzó un mensaje que fue captado por las cámaras de "América Hoy": "A mí no me mandas indirectas, yo no te voy a dar más luz". Pero no quedó ahí. Acto seguido, Yahaira dijo: "Para ti galácti..., no, no, eso no ¿no?". Esa frase fue suficiente para que muchos pensaran en Melissa Klug, pues todos saben que a Jefferson Farfán lo llaman "galáctico".

El momento encendió las redes sociales y dividió opiniones: mientras algunos creen que fue un simple comentario, otros están seguros de que fue una respuesta directa a las supuestas indirectas de la 'Blanca de Chucuito'.

Yahaira Plasencia sin planes de trabajar con Melissa

Al finalizar el concierto, la reportera volvió a preguntarle si se animaría a colaborar con Melissa Klug. La respuesta de Yahaira fue clara.

"¿Tú te animarías quizás a trabajar con Melissa Klug?", preguntó la reportera. "No, prefiero no hablar de nadie. Estoy tranquila, trabajando y así. Estoy muy bien", comentó Yahaira Plasencia sobre trabajar con Melissa Klug.

La periodista le recordó que Melissa había dicho que no se juntaría con ella "por nada del mundo". Yahaira cerró el tema sin dar más vueltas.

"No tengo nada que decir", manifestó. Y reafirmó que lo único que le interesa es su carrera: "Sí, trabajando un montón, recién acabo de llegar de Europa, hemos ido a Trujillo, a Pichari. Estoy muerta, de verdad, pero seguimos trabajando, así que nada".

Aunque la 'Patrona' evitó dar nombres, las coincidencias y el contexto han hecho que su comentario sea visto como un mensaje directo para Melissa Klug. Las dos han protagonizado tensos cruces en el pasado y, por lo visto, el ambiente sigue igual de encendido. Por ahora, Yahaira Plasencia prefiere seguir enfocada en su música y en los proyectos que tiene en agenda.