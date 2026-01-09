Pamela López y Christian Cueva cerca a firmar el divorcio: "Un primer paso para poner fin al conflicto"

Durante casi dos años, Pamela López y Christian Cueva han estado en medio de muchos problemas legales desde que terminaron con su matrimonio. Aunque no lograban ponerse de acuerdo sobre su divorcio, parece que ya llegaran a un acuerdo.

Pamela López y Cueva a poco de divorciarse

Las expectativas del divorcio entre Pamela López y Christian Cueva, es uno de los temas más comentados de la expareja. Es así como ahora el abogado de la influencer 'KittyPam', afirmó que ya estaría en comunicación con los representantes del pelotero.

"Como abogado de PL (Pamela López), me he reunido con los letrados de CC (Christian Cueva), el señor Villaverde y la señora Barrientos, para que ambas partes puedan divorciarse", expresó por medio de un comunicado en sus redes sociales.

En ese sentido, el abogado Gino Paolo Zamora Vega señala que no significa que exista un divorcio ya establecido, pero si está en camino para hacerlo y sería un primer paso para que su representante logre separarse después de dos años de anunciar el fin de su relación en 2024.

"Esto no significa que exista, a la fecha, un acuerdo; sin embargo, se trata de un primer paso para poner fin al conflicto. Todo dependerá de que exista un consenso entre CC y PL. Por nuestra parte, dejamos en claro que siempre estaremos predispuestos a una solución rápida y beneficiosa para ambas partes", agregó.

Mensaje del abogado de Pamela López

Sobre la supuesta demanda

A través de las redes sociales, el abogado de Pamela López ha decidido compartir un documento donde señala que hasta el momento no han sido notificados de ninguna demanda de divorcio como lo anunció Christian Cueva hace unos días junto a su abogado.

"Con relación al video difundido en las redes sociales de CC sobre la existencia de una demanda de divorcio. Respecto de ello, aclaro que hasta la fecha, PL no ha sido notificada por la vía correspondiente", reveló el representante de la influencer.

Además, señaló que prefiere mantener en prioridad el bienestar de los tres menores niños de Pamela López y Cueva. Por ello, señalan que están dispuestos a seguir con el diálogo propuesto por el padre de los hijos.

De esta manera, tanto Pamela López como Christian Cueva estarían ya tomando las medidas necesarias para poder separarse. Es así como el abogado de la influencer señaló que se realizó la primera reunión y con el tiempo, podrían llegar al divorcio en un mutuo acuerdo.