Expareja de Jairo Concha lo acusa de querer reducir la pensión de alimentos de su hijo: "No lo acepto"

Jairo Concha es un futbolista peruano que juega como mediocampista central para el club Universitario de Deportes de la Liga 1 de Perú. En medio de su carrera, el pelotero ha sido acusado de querer bajar la cantidad de manutención de su hijo con Débora Goytizolo.

Débora Goytizolo advierte con demandar al Jairo Concha tras buscar reducir pensión de su hijo

A través de sus redes sociales, Débora Goytizolo decidió dejar un claro mensaje directo al padre de su hijo, Jairo Concha. La señora expuso que el pelotero cerró una conciliación donde ella ni siquiera estaba enterada.

"Hoy recibí una notificación del señor Jairo Concha, a quien menciono abiertamente. La conciliación es de mutuo acuerdo y en ningún momento fui informada previamente de esta intención", dijo.

En este mutua acuerdo, el pelotero de Universitario habría decidido unilateralmente bajar la pensión de alimentos de su menor hijo de seis año. Por ello, decidió señalar públicamente su rechazo, ya que no fue enterada con anticipación e invita a llevar una correcta conciliación o tendría que proceder a actuar de manera legal.

"Nadie puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de un hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam. De no llegar a un acuerdo conforme a la ley, procederé por la vía judicial correspondiente", aclaró.

Mensaje de la ex de Jairo Concha

Su hijo está delicado de salud

Además, reveló que está delicado de salud, pero que aún el futbolista viajó a Aruba con su actual pareja. Que esto habría ocurrido en varias ocasiones sobre los últimos seis años, pero que decidió callar para no causar problemas.

"Quiero dejar constancia de que mi hijo se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica", comentó.

De esta manera, la joven Débora Goytizolo expresó en un comunicado las recientes acciones del pelotero Jairo Concha, quien supuestamente habría llegado a una conciliación unilateral de bajar la pensión de su hijo de seis años. Así mismo, su expareja lo acusó de no estar preocupado por su salud, ya que el niño estaría delicado, pero el pelotero decidió continuar con su viaje en el exterior con su actual pareja.