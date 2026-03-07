Activan protocolo antirracismo en partido de Sporting Cristal y Alianza Atlético: Cristiano salió entre lágrimas

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético terminó con triunfo celeste por 3-1, pero el resultado pasó a segundo plano en los minutos finales. El árbitro Daniel Ureta activó el protocolo antirracismo tras una denuncia del plantel rimense, luego de que el delantero brasileño Cristiano da Silva habría recibido un presunto insulto racista del jugador Franco Coronel.

Sporting Cristal venció 3-1 a Alianza Atlético de Sullana por la jornada 6 del Torneo Apertura 2026, pero el partido terminó marcado por un momento muy tenso que ocurrió en los minutos finales del encuentro. El hecho se registró en el estadio Alberto Gallardo, cuando el árbitro Daniel Ureta decidió activar el protocolo antirracismo tras una denuncia del plantel celeste.

Según se informó durante la transmisión del partido, el delantero brasileño Cristiano da Silva habría recibido un insulto racista por parte del futbolista de Alianza Atlético Franco Coronel. La situación generó reclamos inmediatos en la cancha y provocó discusiones entre jugadores de ambos equipos.

Cristiano Da Silva le avisó al árbitro que habría recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel en minutos finales del partido#SportingCristal 3-1 #AlianzaAtletico #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/qfOeiVgBgd — L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026

El ambiente se volvió muy tenso en los últimos minutos del encuentro. Cristiano da Silva se mostró muy afectado por lo ocurrido y reclamó por el supuesto insulto recibido. Cuando el árbitro dio el pitazo final, el delantero brasileño fue uno de los primeros en abandonar el campo de juego. Las imágenes mostraron que se retiró entre lágrimas, visiblemente golpeado por lo que había pasado.

Luego de salir del campo, el jugador esperó cerca de la zona de vestuarios al futbolista Franco Coronel para pedirle explicaciones por lo sucedido durante el partido. Ese momento volvió a generar tensión entre ambos equipos. Sin embargo, otros jugadores y miembros del comando técnico intervinieron rápidamente para evitar que el problema se agrandara.

Sporting Cristal rechaza lo ocurrido

Horas después del encuentro, Sporting Cristal publicó un comunicado oficial en el que expresó su rechazo por lo sucedido con su jugador. En el documento, el club aseguró que Cristiano da Silva fue víctima de un insulto racista durante el partido. La institución celeste también fue clara al señalar que este tipo de comportamientos no deben existir dentro del fútbol.

"El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva durante el encuentro disputado ante Alianza Atlético de Sullana", se lee. "Este tipo de conductas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia", indicó el club.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/ohGNqq4PQG — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) March 7, 2026

Sporting Cristal también pidió que las autoridades deportivas investiguen lo ocurrido lo antes posible. Además, el club reafirmó su respaldo total al delantero brasileño tras el difícil momento vivido en el partido.

"Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes", señala el comunicado. "El Club Sporting Cristal reitera su compromiso con un fútbol basado en el respeto, la inclusión y la integridad, y expresa su total respaldo a nuestro jugador Cristiano Da Silva".

Cristal presentará denuncia

El director deportivo del club rimense, Gustavo Zevallos, también se pronunció sobre lo sucedido y confirmó que el equipo tomará acciones formales. El dirigente aseguró que presentarán una denuncia para que el caso sea investigado.

"Le dijo 'macaco', vamos a pedir sanciones drásticas. Trabajaremos desde ya para presentar mañana la denuncia", afirmó.

"Somos seres humanos y eso no puede suceder, vamos a pedir una sanción DRÁSTICA. Macaco le dijo Coronel (Franco) el número 7"



Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/DmrcCKgbfU — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 7, 2026

Tras lo ocurrido, la Liga 1 también emitió un comunicado en el que confirmó que el protocolo antirracismo fue activado durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. Asimismo, la organización señaló que el caso será revisado por las instancias disciplinarias del torneo.

"Durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, se activó el protocolo correspondiente ante un presunto acto de racismo contra el futbolista Cristiano da Silva... El caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes", colocaron.

En conclusión, el triunfo de Sporting Cristal quedó opacado por la denuncia de un presunto acto racista contra Cristiano da Silva. Mientras el club celeste anunció que presentará una denuncia formal, las autoridades del fútbol peruano deberán investigar lo ocurrido y determinar si corresponde aplicar sanciones.