Magaly anuncia que incursionará en el streaming desde su casa: "No hay plata para escenografías"

Magaly Medina sorprendió a su público al anunciar que pronto dará un nuevo paso en su carrera. La conocida conductora de "Magaly TV, La Firme" reveló que empezará su propio programa de streaming, pero lo hará de una manera sencilla y sin grandes lujos.

Magaly Medina se lanzará al streaming

Durante la edición del 6 de marzo de "Magaly TV, La Firme", Magaly Medina anunció que empezará su propio programa de streaming. Explicó que su proyecto digital comenzará con pocos recursos y desde su propia casa. Fiel a su estilo directo, la periodista contó que no tendrá una escenografía grande ni equipos costosos al inicio. Incluso dijo que el programa se grabará con lo que tiene a la mano.

"Así voy a empezar a streamear, chiquito nomás. Ahí en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía, no hay plata para cámaras, no hay plata para escenografías así rimbombantes, porque no hay, pues no hay, no hay", comentó.

Magaly también explicó que su nuevo espacio digital será un proyecto completamente independiente. La conductora dejó claro que no tiene socios ni grandes inversionistas detrás de esta idea. Según dijo, prefiere avanzar poco a poco y crecer con el tiempo.

"Yo lo hice sola, no lo hice con fulano, mengano. Lo hago modestamente, ahí chiquito, avanzando. Y claro, y tengo muy buenas visualizaciones", señaló.

La periodista recordó que ya tiene experiencia en el mundo digital con su canal "Magaly Medina El Podcast" en YouTube, donde ha logrado sumar miles de reproducciones. Para ella, ese crecimiento demuestra que su público también la sigue fuera de la televisión.

Magaly aconseja no tener socios que sean amigos previamete

El anuncio de Magaly también se dio mientras comentaba la pelea pública entre los exfutbolistas Erick Delgado y Paco Bazán, quienes están enfrentados por la propiedad de un canal de YouTube que tenían juntos.

Delgado respondió con dureza a las acusaciones de su excompañero durante un programa digital. Por su parte, Paco Bazán dijo que su salida del proyecto fue inesperada y que decidió responder por la vía legal.

Después de comentar este conflicto, Magaly aprovechó para dar su opinión sobre trabajar con socios. La conductora señaló que muchas veces los problemas aparecen cuando se mezclan negocios con amistades. Por eso recomendó tener mucho cuidado antes de iniciar un proyecto con otras personas.

"Por eso que es mejor no tener socios. Escoger a los socios es algo fundamental. Tienes que tener cierta química con ellos y es mejor que no sean tus amigos. Alguien muy conocedor del mundo empresarial le escuché decir que es mejor que con un socio te hagas amigo a lo largo del negocio, que empezar siendo amigo de esa persona, porque al final terminas hasta las patas", afirmó.

Con este nuevo proyecto, Magaly busca adaptarse a los nuevos formatos de comunicación que cada vez tienen más presencia en internet. Aunque todavía no ha revelado la fecha exacta del estreno, la periodista aseguró que su streaming mantendrá el mismo estilo frontal que la caracteriza.

En conclusión, Magaly Medina confirmó que pronto incursionará en el streaming con un proyecto propio que iniciará de forma sencilla desde su casa. La conductora aseguró que avanzará paso a paso en esta nueva etapa digital, con la idea de seguir conectando con su público más allá de la televisión.